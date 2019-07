Colpo in uscita per la Juventus nelle ultimissime notizie sulle trattative di oggi. Moise Kean si prepara a salutare i bianconeri, per trasferirsi all'Everton. Mancano solo da limare gli ultimi dettagli per un'operazione di mercato destinata a chiudersi già nelle prossime ore, con il bomber che potrebbe sostenere le visite mediche già prima del fine settimana. Accordo totale tra la Juventus e l'Everton, con Kean che potrà giovare di uno stipendio nettamente superiore rispetto a quello garantitogli a Torino

Juventus, Moise Kean all'Everton nelle notizie di calciomercato di oggi

Moise Kean si prepara a dire addio (o forse arrivederci) alla Juventus. Nelle notizie di oggi sulle trattative c'è l'accordo tra i bianconeri e l'Everton per il trasferimento dell'attaccante classe 2000 in Inghilterra. Dopo i contatti dei giorni scorsi, le parti hanno trovato l'accordo totale per un'operazione di fatto chiusa, al netto degli ultimi dettagli da limare. A meno di clamorosi colpi di scena il futuro di Kean sarà dunque in Premier League e il ragazzo già nelle prossime ore volerà a Liverpool per sottoporsi alle visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra.

Quanto guadagna la Juventus dalla cessione di Kean all'Everton, le cifre dell'operazione e l'ingaggio

Quanto guadagnerà la Juventus dalla cessione di Kean all'Everton? I bianconeri hanno raggiunto un accordo con i toffees sulla base di una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, bonus compresi. Considerando che il classe 2000 è un prodotto delle Giovanili, si tratta di una plusvalenza super per i bianconeri che in caso di mancato rinnovo avrebbero rischiato di perdere Kean a zero nella prossima estate (quando il suo contratto era in scadenza). Per lui all'Everton contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, un bel balzo in avanti rispetto ai circa 600mila euro percepiti a Torino

La Juventus e l'accordo con l'Everton per una possibile recompra di Kean

La Juventus però si sarebbe assicurata la possibilità di riacquistare in futuro Moise Kean dall'Everton, a dimostrazione della volontà di credere comunque nelle potenzialità del ragazzo. I bianconeri sarebbero infatti riusciti a trovare un'intesa con gli inglesi su una cifra già fissata per ricomprare il classe 2000, con una sorta di corsia preferenziale e diritto di prelazione nel caso in cui ci fossero altre pretendenti