La sessione di calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio ma quasi tutte le società sono già all’opera per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Così come ci ha ormai da tempo abituato anche la Juventus ha cominciato a muoversi con largo anticipo piazzando già i primi colpi e intavolando diverse trattative. Andiamo quindi a vedere qual è lo stato dell’arte in casa bianconere per quel che riguarda il calciomercato.

Trattative calde: Perin, Can e Darmian, in settimana si cala il tris

Tre i colpi in dirittura d’arrivo per la Juventus che continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione. In via di definizione la trattativa con il Genoa per il portiere rossoblu Mattia Perin (25 anni): al Grifone 15 milioni di euro bonus compresi. Limati gli ultimi dettagli per il centrocampista in scadenza con il Liverpool Emre Can (24): il tedesco la settimana prossima è atteso a Torino per sottoporsi alle visite mediche, dopo le quali firmerà un quadriennale da 6 milioni a stagione. Nonostante non ci sia ancora l’accordo totale con il Manchester United (da definire alcuni bonus), la prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità anche per l’approdo in bianconero del laterale Matteo Darmian (28): ai Red Devils una cifra non superiore ai 13 milioni, mentre il terzino ex Torino ha già accettato un contratto quinquennale da 2,5 milioni all’anno.

Uscite: rivoluzione o continuità?

Ancora lontane dalla definizione invece le possibili uscite in casa bianconera. Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, sono in 5 i calciatori appena laureatisi campioni d’Italia che potrebbero lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato. Quasi certo di lasciare Torino il richiestissimo Stefano Sturaro (25): in Italia piace molto al Genoa, in Spagna a Betis Siviglia e Villareal, in Inghilterra al Newcastle. Il centrocampista sanremese inoltre potrebbe anche essere usato come contropartita tecnica per raggiungere qualche obiettivo di mercato. Si deciderà dopo il Mondiale russo invece il futuro del difensore marocchino Medhi Benatia (31): sul centrale classe ’87 Olympique Marsiglia, Borussia Dortmund e Arsenal. Sempre dopo la Coppa del Mondo si deciderà anche il futuro di Gonzalo Higuain (30): qualora arrivasse un’offerta superiore ai 60 milioni di euro sarebbe presa in seria considerazione dalla dirigenza bianconera. Per quanto riguarda la questione legata alla possibile cessione di Alex Sandro (27) e Mario Mandzukic (32): saranno gli stessi calciatori a decidere se continuare la propria avventura in bianconero o cambiare area qualora arrivassero offerte ritenute congrue dalla società piemontese.

Cosa serve: un terzino e un centrocampista per Allegri

Con gli ormai probabilissimi arrivi di Perin, Emre Can e Darmian, e quello già sicuro di Caldara (24) le caselle lasciate vuote dagli svincolati sono state ampiamente colmate, anche se il grave infortunio di Spinazzola (25) costringe la Juventus a cercare sul mercato un altro terzino: in cima alla lista dei bianconeri al momento c’è il portoghese Joao Cancelo (24), appena rientrato a Valencia dopo l’ottima stagione in prestito all’Inter, ma si segue anche il colombiano del Psv Eindovhen Santiago Arias (26). L’altro obiettivo di Marotta e Paratici per la prossima campagna acquisti sarà quello di rinforzare il centrocampo tant’è che la Juventus si è detta disponibile a pagare la clausola da 31 milioni di euro per il romanista Lorenzo Pellegrini (21), indeciso però se accettare o meno le avances della Signora. Potenziali ulteriori mosse di mercato dipenderanno invece esclusivamente dalle eventuali cessioni.

Possibilità o sogno? Milinkovic -Savic oggetto dei desideri bianconeri

Il sogno della Juventus è ormai chiaro a tutti. Anche se solo qualche giorno fa lo stesso amministratore delegato bianconero Giuseppe Marotta aveva bollato come impossibile una trattativa con la Lazio per il talento serbo Sergej Milinkovic – Savic (23), negli ultimi giorni la dirigenza juventina sembra aver tentato di convincere il patron biancoceleste Claudio Lotito con il quale si è intavolata una bozza di trattativa. Il presidente dei capitolini non sembra però intenzionato a scendere sotto i 120 milioni richiesti (recentemente ha dichiarato di aver già rifiutato un’offerta da 110 milioni) e spera in un’asta internazionale che faccia lievitare ulteriormente il prezzo del centrocampista classe ’95. La Juventus che si è spinta fino ad offrire 80 milioni, spera di convincere Lotito inserendo delle contropartite tecniche che possano far gola alla società biancoceleste (per esempio il difensore Daniele Rugani o l’esterno offensivo Marko Pjaca), ma la trattativa rimane molto complicata, anche perché il calciatore, pur non disdegnando la destinazione bianconera, ha espresso una sua preferenza per il Real Madrid e la Lazio vorrà attendere il Mondiale (al quale Milinkovic – Savic prenderà parte con la Serbia) per eventualmente poter vedere aumentare il valore economico già altissimo del proprio gioiello.