Juventus, Matuidi e il primo giorno in bianconero: “Buffon mi accolse con un bacio”

Il centrocampista francese, arrivato a Torino nella scorsa estate, ha ricordato il suo arrivo e quei momenti prima della partenza per l’Italia: “Dani Alves e Thiago Motta provarono a convincermi a restare. Neymar? Prima di trasferirmi in Italia, feci in tempo ad avere una discussione con lui”.