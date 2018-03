Uno degli obiettivi della Juventus per la prossima estate è quello di rinforzare la batteria degli esterni difensivi visto che, a quanto pare, dovrebbe perdere Stephan Lichtsteiner e Asamoah Kwadwo, in scadenza di contratto, e Alex Sandro, al centro di un dibattito di mercato dalla scorsa estate. Sono stati fatti tantissimi nomi nelle ultime sessioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ma l'unico certo di approdare a Torino la prossima estate è Leonardo Spinazzola dell'Atalanta.

In orbita Juventus sono stati fatti spesso i nomi di Hector Bellerin e Matteo Darmian, seguiti da tempo da Beppe Marotta e Fabio Paratici e che farebbero molto comodo alla squadra campione d'Italia in carica per la loro versatilità. Si tratta di due nomi importanti che porterebbe nuova linfa al reparto difensivo della Juve guardando sempre più a lungo termine.

La Juventus è pronta a fare l'offerta per Bellerin.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano inglese The Guardian il nome di Hector Bellerin, classe '95 dell'Arsenal, è da tempo sul taccuino della Juventus e che sembra molto vicino a lasciare i Gunners e cercare una nuova sfida professionale. Lo spagnolo è sotto contratto fino a giugno 2023 e viene valutato ufficialmente non meno di 50 milioni di euro dall'Arsenal, che rischia però per la seconda stagione consecutiva di rimanere fuori dalla Champions League e potrebbe ritrovarsi di fronte ad un vero e proprio esodo dei giocatori più importanti della rosa, desiderosi di andare via per giocare in squadra più competitive. Sempre secondo il The Guardian la Juve avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore spagnolo dei Gunners per capire quali sono i margini per operare e preparare un'offerta al termine dell'attuale stagione.

in foto: La scheda di Hector Bellerin. (transfermarkt.it)

Matteo Darmian, nome sempre attuale.

L'ex terzino del Torino in questa stagione è stato spesso relegato in panchina da José Mourinho e il contratto in scadenza nel 2019 potrebbe portare ad addio al Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni Matteo Darmian avrebbero già un’intesa di massima con il club bianconero per il passaggio del giocatore alla corte di Massimiliano Allegri in estate: arriverebbe alla Juventus un calciatore duttile in grado di giocare esterno sia a destra sia a sinistra e, soprattutto, utilizzabile in più sistemi di gioco.