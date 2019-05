La Juventus è a caccia di un difensore di caratura internazionale sul mercato. Il nome più caldo delle ultime ore per i bianconeri è quello di una "vecchia"conoscenza della Serie A, ovvero Marquinhos, ex centrale della Roma, e attuale perno del Paris Saint Germain. Un calciatore che può contare su una notevole esperienza internazionale, e che potrebbe essere molto gradito a Pep Guardiola che nelle ultime ore è il profilo più gettonato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Juventus.

Juventus, Marquinhos nelle ultime notizie di calciomercato per le difese

Quale sarà il colpo in difesa della Juventus sul calciomercato? Non è ormai un mistero la necessità della Juventus di rinforzare il proprio reparto arretrato. Dopo il ritiro di Barzagli e alla luce della non più giovanissima età di Chiellini e Bonucci, i bianconeri sono pronti ad un restyling in difesa. Se per il giovane argentino Romero c'è un accordo di massima con il Genoa, diverso è il discorso per de Ligt, perno dell'Ajax e dell'Olanda che sembra destinato al Barcellona. Le attenzioni di calciomercato della Juventus si sono dunque focalizzate su Marcos Aoás Corrêa, meglio conosciuto come Marquinhos, il difensore brasiliano ex Roma in forza al Paris Saint Germain.

Marquinhos-Juventus, le cifre del possibile colpo di mercato

Marquinhos è reduce da un'altra stagione importante con il Psg di Tuchel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 1994 brasiliano avrebbe gradito il corteggiamento della Juventus, anche se tra il dire e il fare ci sono di mezzo le cifre e il contratto che lega il calciatore al Psg fino al 2022. Il difensore acquistato dalla Roma nel 2013 per poco meno di 32 milioni, attualmente viene valutato 60 milioni. Una cifra importante, con i bianconeri che potrebbero anche pensare ad uno scambio magari con quel Pjanic molto gradito ai Bleus.

Perché Marquinhos potrebbe essere il nome giusto per la nuova difesa della Juventus (con Guardiola)

Molto dipenderà dalle volontà del nuovo allenatore della Juventus. Nel caso in cui dovessero essere confermate le indiscrezioni su Guardiola, allora il nome di Marquinhos potrebbe diventare caldissimo. A Pep piacciono molto i difensori dotati di grande tecnica e abili anche in fase propositiva (basti pensare che Marquinhos in stagione ha giocato spesso e volentieri anche da centrocampista centrale). Un profilo che farebbe dunque molto comodo alla Juventus, e che già conosce la Serie A avendovi militato ai tempi della Roma.