Un paio di innesti per la Primavera, che potrebbero tornare utili in futuro anche alla prima squadra, è nulla più. E' stato questo il mercato invernale della Juventus che, nonostante qualche infortunio di troppo, ha preferito non comprare nessuno e impostare qualche importante trattativa per l'estate prossima, quando Marotta e Paratici avranno il compito di rinforzare ulteriormente la creatura di Massimiliano Allegri.

Uno dei nomi seguiti in questi giorni, ma inevitabilmente rimandato a giugno, è quello di Yannick Ferreira Carrasco. Il laterale d'attacco dell'Atletico Madrid, secondo quanto riportato in Spagna dal "Mundo Deportivo", verrà ricontattato al termine della stagione per valutare la reale possibilità di un suo trasferimento in Italia. Il classe '93, nato in Belgio da padre portoghese e da madre spagnola, avrebbe infatti ricevuto garanzie a tal proposito dalla dirigenza juventina.

La clausola rescissoria.

Secondo il prestigioso quotidiano iberico, l'attaccante dei "Colchoneros" (cercato anche dal Chelsea) avrebbe dunque strappato una vera e propria promessa al club campione d'Italia, dopo che il suo nome era circolato al Melià di Milano nelle ultime ore di mercato, prima del gong finale. La Juventus sarebbe infatti rimasta in contatto con l'entourage del calciatore, promettendo allo stesso che in estate verrà fatto un nuovo sondaggio e un eventuale tentativo con l'Atletico Madrid.

L'operazione non sarà però semplice. I madrileni, che nel 2016 avevano blindato Carrasco con un rinnovo fino al 2022, hanno infatti già rifiutato un'offerta del Barcellona di 60 milioni di euro e potrebbero far partire l'esterno belga solo di fronte ad una proposta economica irrinunciabile. L'alternativa, per gli uomini mercato della Juventus, rimane quella di pagare la clausola rescissoria che però è attualmente fissata a 100 milioni di euro.