Il futuro di Yannick Carrasco all'Atletico Madrid sembra sempre più complicato e ora che il club ha ricevuto il "via" da parte di Diego Pablo Simeone per la cessione, si sta lavorando per un trasferimento vantaggioso dal punto di vista economico.

Sono molte le squadre pretendenti e, secondo il The Sun, il Chelsea lo avrebbe individuato come obiettivo principale per il mercato invernale. Il manager dei Blues Antonio Conte è il suo principale sponsor e lo vedrebbe perfettamente come partner di Alvaro Morata.

Conte vuole Carrasco a Londra a gennaio.

Se il Chelsea vorrebbe prendere Carrasco per andare a rinforzare il suo reparto d'attacco e sferrare l'assalto decisivo al secondo posto, occupato ora dal Manchester United, ci sono altre squadre che vorrebbero acquisire il belga: sul fronte inglese ci sono anche Arsenal e Tottenham mentre il Bayern Monaco è una pretendente storica. Il giocatore non sarebbe contrario alla cessione a gennaio ma i manager stanno aspettando una succulenta offerta economica per portarlo via da Madrid.

in foto: La scheda di Yannick Carrasco. (transfermarkt.it)

Simeone autorizza la cessione di Carrasco a gennaio.

Dopo aver consultato Diego Simeone prima della pausa natalizia le scelte sono chiare: alle vendite di Vietto e Gaitán deve sommersi un'altra partenza e, se l'indiziato principale a lasciare il club colchonero sembrava Vrsaljko, il Cholo ha scelta dei privarsi di Yannick Carrasco. Il jolly offensivo belga nelle ultime gare non è stato utilizzato molto a causa di alcuni problemi con i suoi compagni di squadra (Koke, Gabi e el Profe Ortega). Sebbene sia uno dei giocatori che gli permettono di cambiare marcia in qualsiasi momento, Simeone ha capito che non può metterlo ai margini e che la cosa migliore è venderlo. L'arrivo di Vitolo gli offre un calciatore di alto livello nella stessa posizione di Carrasco e la sua cessione potrebbe risultare indolore.