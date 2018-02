Paulo Dybala corre verso il Tottenham. L’attaccante argentino, fermo da qualche settimana, sta recuperando in modo molto rapido e Allegri potrebbe averlo a disposizione già per la gara d’andata degli ottavi di Champions League (in programma allo ‘Stadium martedì 13 febbraio). Di sicuro ‘La Joya’ non sarebbe titolare, ma potrebbe essere utilizzato in corso d’opera. Il suo recupero sarebbe fondamentale anche perché la squadra bianconera ha più di un giocatore con dei problemi fisici.

Dybala vede il Tottenham.

L’argentino ha subito un problema muscolare nel match con il Cagliari, giocato il 6 gennaio, e da quel momento è fuori. Lo staff juventino lo sta monitorando giorno per giorno e il momento del ritorno in campo si avvicina. Adesso c’è anche una data, quella del 13 febbraio. Quel giorno gli Spurs sfideranno la Juventus in Champions. L’ultimo esame strumentale ha dato fiducia a tutto l’ambiente. La lesione muscolare si è ricicatrizzata e il giocatore da domani potrà iniziare a lavorare con la squadra e potrà aumentare i carichi di lavoro, già nel prossimo fine settimana potrebbe essere nell’elenco dei convocati per il match con la Fiorentina.

Bernardeschi e Douglas Costa verso il recupero.

Dunque è difficile, se non impossibile, pensare a Dybala titolare al fianco di Higuain contro il Tottenham. Ma almeno uno spezzone di partita potrebbe giocarlo. Fondamentali saranno i primi allenamenti che faranno capire realmente le sue condizioni fisiche. Oltre per i suoi gol e per la sua classe, Dybala serve anche numericamente alla Juventus. Cuadrado starà fuori due mesi e Allegri si ritrova con soli quattro giocatori offensivi, e tre di questi (Higuain, Mandzukic e Douglas Costa) stanno tirando la carretta da settimane. Il tecnico bianconero comunque sorride, e non solo per le notizie di Dybala. Perché contro il Sassuolo ci saranno molto probabilmente Douglas Costa e Bernardeschi.