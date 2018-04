Che cosa farà Massimiliano Allegri al termine della stagione? Rimarrà a Torino oppure proverà un'esperienza all'estero? Sono queste le domande che tutti i tifosi bianconeri continuano a farsi, per le quali non ci sono ancora risposte definitive. In attesa che il tecnico livornese faccia cadere il velo da quello che sarà il suo futuro, le voci sui possibili candidati a prendere il suo posto continuano a tener compagnia al popolo della vecchia signora.

Alla lunga lista di nomi, nelle ultime ore se ne sono aggiunti tre: quelli di Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi e Diego Simeone. Davanti all'ipotesi di perdere Allegri, Beppe Marotta si è infatti già messo in moto. L'amministratore delegato della Juventus, secondo indiscrezioni, avrebbe già fatto un giro di telefonate per sondare la disponibilità dei vari candidati e cautelarsi in caso di addio anticipato dell'allenatore di Livorno.

L'ipotesi Simeone

Il primo a ricevere una chiamata dal dirigente bianconero, sarebbe stato Ancelotti. Il mister di Reggiolo, al momento in vacanza e in attesa di una proposta allettante, non sarebbe però intenzionato a tornare a Vinovo dopo la precedente infelice esperienza del periodo 1999-2001. Con l'ex tecnico del Bayern Monaco fuori dai giochi, rimarrebbero dunque Inzaghi e il "Cholo" Simeone.

Il profilo del laziale è da tempo accostato al club piemontese. Il suo eccellente lavoro svolto in questi mesi è diventato infatti un bel biglietto da visita, e da molti è visto come il nuovo Conte: giovane, emergente e in grado di aprire un ciclo. Chi contesta a Inzaghi jr la sua poca esperienza in campo internazionale, vedrebbero invece bene al posto di Allegri l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid. Sulla panchina dei "Colchoneros" da ben sette anni, Simeone potrebbe infatti chiudere la stagione e volare in un altro paese a caccia della consacrazione definitiva.