Sassuolo-Juventus in programma alle ore 18 di domenica 10 febbraio potrebbe rappresentare un'occasione d'oro per le due società per parlare di calciomercato. Tanti gli argomenti e i giocatori che potrebbero rientrare nei discorsi delle due dirigenze spesso e volentieri alleate in sede di trattative. Un nome caldo potrebbe essere quello di Manuel Locatelli, giovane centrocampista che la Juventus segue sin dai tempi del Milan e che potrebbe far comodo al reparto mediano del futuro della Vecchia Signora.

Juventus, Manuel Locatelli nelle ultime notizie per il calciomercato estivo

La Juventus segue da tempo Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 1998 nella scorsa estate è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto dal Milan al Sassuolo, e in neroverde sta giocando con continuità. Già in rossonero, il calciatore aveva dimostrato doti importanti che gli avevano permesso di finire nel mirino di diversi top club, tra cui anche la Juve. Quella Juve che fu messa ko proprio da un gran gol di Locatelli il 22 ottobre del 2016.

Qual è il futuro di Manuel Locatelli, le cifre dell'operazione Sassuolo-Milan e l'interesse della Juventus

Giovane, italiano e con notevoli margini di miglioramento, secondo quanto riportato da Tuttosport, Locatelli è molto gradito alla Juventus. Nella prossima estate, il Sassuolo eserciterà il suo riscatto dal Milan per una cifra che potrebbe raggiungere i 12 milioni con eventuali bonus. I bianconeri sono alla finestra, pronti all'occorrenza a piazzare il colpo sfruttando gli ottimi rapporti con la dirigenza emiliana. D'altronde tutto lascia presagire un mini-restyling in mediana per la Juventus, con l'intenzione di puntare sia su top player che su giovani emergenti.

Le operazioni di mercato Juventus-Sassuolo

L'interesse dei bianconeri per Manuel Locatelli potrebbe essere solo uno degli argomenti di mercato sul tavolo di Juventus e Sassuolo. Le due società sono legate da una sinergia confermata per esempio da Rogerio, in prestito agli emiliani proprio dalla Vecchia Signora, e molto richiesto sul mercato. Attenzione anche al talento difensivo Magnani che Paratici segue con attenzione e per il quale potrebbe esercitare un'opzione di riacquisto.