Il feeling tra Massimiliano Allegri e Mario Mandzukic non è mai mancato, e la disponibilità del croato a giocare in un ruolo a lui inedito ne è la principale testimonianza. Arrivato in Italia quando il mister livornese era già sulla panchina bianconera, l'attaccante croato ha dunque saputo conquistare il tecnico con grinta, abnegazione e reti importanti.

"Tranne il portiere, Mario potrebbe fare bene qualsiasi ruolo, anche quello del difensore centrale o della mezzala – disse Allegri in conferenza stampa nello scorso ottobre – Gioca molto perché è un giocatore pesante e determinante. Sembra cattivo e burbero, ma in realtà è un bravissimo ragazzo". Complimenti che ovviamente hanno fatto piacere all'ex Atletico Madrid: entrato di prepotenza anche nel cuore della tifoseria juventina.

L'elogio a Max e la lottare il tricolore.

A margine dell'allenamento odierno di Vinovo, Mandzukic ha ricambiato le belle parole dell'allenatore toscano in un'intervista concessa a Sky: "Allegri è uno dei migliori in Europa e lo dimostra con il suo lavoro – ha spiegato "Super Mario" – I risultati parlano a suo favore, sono felice di lavorare con lui, è uno che sa ascoltare. Il mio ruolo? A me piace perché posso essere comunque vicino alla rete. Il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva ma è ovviamente importante dare il contributo anche in attacco"

Durante l'intervista, il croato ha parlato anche della corsa scudetto: "Puntiamo a vincere tutto, anche se sappiamo che sarà difficile arrivare in fondo – ha continuato l'attaccante – Il Napoli? Mi piace molto il gioco e l'organizzazione della squadra di Sarri, che e' un allenatore molto preparato. Giocano bene in attacco, segnano tanto e hanno saputo trarre dai vantaggi dall'aver cambiato poco in questi anni, cementando molto il gruppo. Ora però dobbiamo pensare alla trasferta di Firenze: se giocheremo bene, sono sicuro che arriveremo preparati al meglio per affrontare il Tottenham in Champions League".