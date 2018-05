Dopo aver vinto la coppa Italia contro il Milan, la Juventus cerca allo Stadio Olimpico un'altra vittoria per festeggiare matematicamente il suo settimo scudetto consecutivo. In attesa di poter far partire la festa, la dirigenza si sta già guardando intorno per rinforzare la squadra della prossima stagione. Le ultime notizie relative alle operazioni di mercato bianconero, raccontano di trattative con club stranieri per alcuni giocatori ritenuti fondamentali per la Juventus del prossimo anno.

Tra questi spicca anche il colombiano Santiago Arias. Il ventiseienne difensore esterno del PSV Eindhoven e della nazionale colombiana, è un giocatore sul quale Marotta e Paratici hanno messo gli occhi negli ultimi giorni dopo che il calciatore è stato votato come miglior giocatore dell'ultimo campionato olandese.

Il sostituto di Stephan Lichtsteiner

Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti vicini a club campione d'Italia, Santiago Arias il suo agente sarebbero addirittura già stati avvistati a Torino per prendere i primi contatti con la Juventus. Il giocatore della PSV ha un contratto in scadenza nel 2019, e attualmente viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'unico problema che potrebbe eventualmente far saltare l'accordo, è il fatto che Arias ha lo status di extracomunitario.

Con Stephan Lichtsteiner pronto a lasciare la Juventus dopo sette stagioni e più di 200 partite giocate (potrebbe accasarsi al Borussia Dortmund), il compagno di nazionale di Cuadrado viene visto dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri come l'alternativa ideale allo svizzero ex Lazio. Sbarcato in Europa nel 2011, grazie alla trattativa che lo ha portato allo Sporting Lisbona, Arias è esploso definitivamente in Olanda dove nell'ultima stagione a messo a referto 3 gol e 6 assist in 30 presenze in campionato.