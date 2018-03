C'è un nuovo avversario per il Napoli in vista della volata verso il tricolore. Una "nuova" Juventus, tornata dalla trasferta di Wembley ancora più forte e convinta dei propri mezzi. La vittoria contro il Tottenham, ha infatti regalato a Buffon e compagni un'ulteriore dose di energia ed entusiasmo da spendere nelle prossime giornate di campionato: decisive per la conquista dello Scudetto.

"La vittoria di Wembley è stata emozionante sia per noi che per tutti i tifosi – ha spiegato Giorgio Chiellini, nell'intervista rilasciata a Sky – Ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Il sorpasso sul Napoli? Siamo dietro ma speriamo di passare in testa già domenica magari per qualche ora, visto che giochiamo prima di loro. E' ovvio che pensiamo al sorpasso, anche se siamo abituati a pensare partita dopo partita. In ogni caso la prossima settimana potrebbe essere molto importante".

La rivelazione del Chiello

Davanti alle telecamere il difensore della Juventus ha poi rivelato un particolare aneddoto: "Dopo il primo periodo di questo campionato, in cui probabilmente eravamo un po' appagati e non avevamo la stessa fame di sempre, ci siamo ritrovati – ha spiegato il bianconero – Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: così non va, dobbiamo cambiare. Allegri? L'allenatore è sempre il timone di ogni squadra nel bene e nel male. Le fortune dei giocatori e dell'allenatore sono reciproche, nel senso che un allenatore non può prescindere dall'avere una squadra forte per raggiungere i propri obiettivi, ma una squadra forte non può prescindere dall'avere un allenatore bravo per raggiungere gli stessi".

Udinese e Spal saranno le prossime avversarie dei campioni d'Italia, prima della partitissima dell'Allianz Stadium contro il Milan di Rino Gattuso: "Sarà una settimana molto difficile, perché affrontiamo squadre molto fisiche molto dinamiche e veniamo da un periodo dove abbiamo speso tanto – ha concluso Chiellini – Saranno importanti però le energie mentali che metteremo in campo".