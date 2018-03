Se la ride Massimiliano Allegri e ha tutti i motivi per farlo. Dopo la vittoria della sua Juventus in casa del Tottenham, che ha permesso ai bianconeri di conquistare i quarti di finale di Champions, l'allenatore ha regalato non pochi sorrisi in un'intervista con una tv norvegese. Inglese tutt'altro che perfetto per il manager livornese che si è anche espresso sulle prossime avversarie dei bianconeri, rivelando il nome della compagine che preferirebbe evitare nel prossimo turno della massima competizione europea.

Allegri, il futuro in Premier e l'inglese maccheronico

Subito dopo il fischio finale di Tottenham-Juventus, Massimiliano Allegri si è intrattenuto in mixed zone per rispondere alle domande dei cronisti. Intercettato dall'inviato della tv norvegese, l'allenatore bianconero è stato stuzzicato sulle voci di mercato, sempre vive, sul possibile futuro in Premier League. In un inglese tutt'altro che perfetto Max ha smentito le indiscrezioni sottolineando il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 2020: "Se sono pronto per la Premier? No – risponde sorridendo il tecnico -, ho un contratto fino al 2020".

L'avversaria della Juventus nei quarti di Champions, ecco chi non vorrebbe affrontare Allegri

Archiviata la vittoria contro il Tottenham, ora è tempo di pensare ai quarti di Champions. Quale è la squadra che la Juventus vorrebbe evitare in vista del sorteggio? Tante le big presenti tra le magnifiche 8, ma l'allenatore ha già le idee chiare: "L'unica che non vorrei incontrare è il Barcellona. Lo incontriamo ogni anno… Barcellona, Barcellona e Barcellona, ora basta. Meglio tornare in Inghilterra". Una vera e propria "gufata" dunque per i catalani, che non hanno ancora staccato il pass per i quarti di finale: la squadra di Valverde infatti dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Chelsea, dovrà giocare il match di ritorno al Camp Nou, la prossima settimana.

Perché la Juventus vuole evitare il Barcellona, e quando ci sarà il sorteggio dei quarti di Champions

Nell'urna del sorteggio dei quarti di finale di Champions, che andrà in scena venerdì 16 marzo, dunque Allegri vorrebbe evitare il Barcellona (a patto che si qualifichi superando il Chelsea di Conte). I bianconeri conoscono bene il valore dei catalani, che hanno già incrociato due volte in occasione della fase a gironi, nel gruppo D arrendendosi 3-0 in Catalogna e pareggiando 0-0 a Torino. Un confronto che fa il paio con quello della scorsa annata che sorrise però alla Juventus, che ai quarti di finale vinse 3-0 a Torino, e pareggiò poi in trasferta. Senza dimenticare poi la finale di Champions del 2015 con il 3-1 incassato a Berlino.

Le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale di Champions

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions si terrà il 12 marzo dunque e non avrà limitazioni e teste di serie. Tutte le squadre potranno dunque affrontarsi, anche quelle della stessa federazione, il che significa che la Juve potrebbe essere accostata alla Roma, qualora i giallorossi vincessero contro lo Shakhtar. Oltre alla vincitrice di questo confronto, la squadra di Allegri potrebbe vedersela con le già qualificate, Liverpool, City e Real Madrid, con il Bayern (che ha già ipotecato i quarti vincendo la gara d'andata contro il Besiktas 5-0) e una tra Manchester United e Siviglia (l'andata è finita 0-0) e appunto Barcellona-Chelsea (1-1 allo Stamford). Al momento gli ostacoli più duri potrebbero essere sulla carta Real, City e Bayern.