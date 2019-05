Pur di celebrare l'ottavo scudetto consecutivo e onorare Andrea Barzagli, Joao Cancelo ha stretto i denti nonostante un brutto infortunio al naso. L'esterno portoghese ha rimediato la frattura delle ossa nasali in Juventus-Atalanta. Un problema che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione nelle prossime ore. Molto probabilmente la sua prima stagione con la casacca bianconera si è conclusa, con un turno d'anticipo rispetto alla fine della Serie A.

Juventus, infortunio al naso per Joao Cancelo e intervento chirurgico

Joao Cancelo si è infortunato nel corso di Juventus-Atalanta, ultima gara stagione della squadra campione d'Italia all'Allianz Stadium. In un contrasto fortuito, l'ex Inter ha rimediato un brutto colpo al naso: il laterale ha perso anche del sangue, scegliendo però di restare sul terreno di gioco (nel finale è stato poi sostituito), e di partecipare poi alla festa scudetto della Vecchia Signora. Quali sono le sue condizioni? A fare il punto della situazione ci ha pensato la Juventus con una nota ufficiale: "Domani, intanto, Joao Cancelo si sottoporrà a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali, occorsa in seguito al trauma contusivo subito ieri in partita". Tutto lascia presagire un'assenza di Cancelo nell'ultimo match stagionale in casa della Samp, con Allegri che potrebbe lasciarlo a riposo evitandogli così di scendere in campo con l'ausilio di una maschera protettiva.

Quale futuro per Cancelo alla Juventus

Cosa succederà poi dopo la conclusione della stagione? Qual è il futuro di mercato di Joao Cancelo? Resterà o meno alla Juventus? Inizialmente l'esterno portoghese sembrava destinato alla cessione, con i due top club di Manchester, pronti ad assecondare le richieste di mercato dei bianconeri. L'addio di Allegri che avrebbe manifestato le sue perplessità su un giocatore più a suo agio in fase propositiva che difensiva, però potrebbe aver cambiato il destino di Cancelo. Quest'ultimo potrebbe restare, in primis in virtù del contratto fino al 2023 e in secundis perché potrebbe rappresentare una sfida importante per il nuovo allenatore bianconero. D'altronde la Juventus per lui ha effettuato un investimento importante, da più di 40 milioni di euro.