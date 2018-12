Alla vigilia della sessione di calciomercato invernale, la Juventus mette a segno un colpo "interno". E' ufficiale infatti il rinnovo del contratto di Alex Sandro. L'accordo formale tra le parti, già nell'aria da diversi giorni, è stato sancito dal club bianconero attraverso una nota divulgata anche sui canali social. L'esterno brasiliano, che nelle ultime finestre di trattative è stato spesso e volentieri accostato a numerosi club soprattutto della Premier, si è legato alla Vecchia Signora fino al 2023. Ma quanto guadagnerà nelle prossime stagioni alla Juventus Alex Sandro? Ritocco importante per lo stipendio dell'ex Porto.

in foto: Foto https://twitter.com/juventusfc

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato il rinnovo ufficiale di Alex Sandro fino al 2023

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Alex Sandro fino al 2023. Oltre alla classica foto di rito relativa alla firma sul contratto, il club bianconero ha pubblicato una lunga nota in cui è stato evidenziato anche il rendimento del calciatore che ha collezionato numerosi record "interni": "La sua presenza è stata costante, precisa, intensa, qualitativa: in totale sono 134 le sue presenze alla Juventus, con 9 reti all’attivo. Alex Sandro è il difensore della Juventus che ha giocato più partite in tutte le competizioni e anche il difensore che ha fornito più assist (18), nonché il giocatore bianconero che ha collezionato più cross su azione riusciti (127). Potenza, controllo, tecnica da brasiliano e visione di gioco… da Juve: Alex Sandro è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni nella Juve (724) e il secondo in squadra per dribbling riusciti (220), dietro al solo Dybala. Non solo: Da quando gioca in Serie A è il difensore in generale che ha collezionato più assist vincenti (13) e il difensore che ha mandato più volte al tiro un compagno (142, 23 solo nella stagione in corso)"

Quanto guadagnerà Alex Sandro, ritocco dell'ingaggio per il brasiliano

Nessun riferimento ufficiale da parte del club di corso Galileo Ferraris sul nuovo stipendio di Alex Sandro. Un ritocco importante per uno degli esterni più ambiti al mondo sul calciomercato. L'ex Porto infatti, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe bassare dal percepire 2.8 milioni di euro, a incassarne 5. Una somma che farà di Alex Sandro, il 5° giocatore più pagato della Juventus, alla pari con Bonucci, dietro l'irraggiungibile Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa e Emre Can. Accontentate dunque le richieste del brasiliano, con buona pace di Manchester City, United e Chelsea che a più ripresa nelle scorse stagioni hanno provato a strapparlo alla Juventus