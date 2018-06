Claudio Marchisio resterà alla Juventus? E' questa una delle domande più ricorrenti tra i tifosi della squadra bianconera che non vogliono perdere un altro senatore, dopo aver salutato Gigi Buffon, e anche uno degli eroi dei 7 scudetti Stehan Lichtsteiner. Da settimane il nome del "principino" del centrocampo della Vecchia Signora continua ad essere accostato al calciomercato in uscita, con destinazione oltreoceano. Tutto dipenderà dalla Juventus, visto che Marchisio dal canto suo ha ribadito ancora una volta la volontà di restare a Torino almeno fino alla conclusione del suo contratto, nel 2020.

Juventus-Marchisio, le ultime notizie di calciomercato sul futuro del centrocampista

Claudio Marchisio è uno dei nomi più gettonati nelle notizie relative al calciomercato in uscita dalla Juventus. Il classe 1986 rischia nella prossima annata di trovare ancora meno spazio di quello della stagione scorsa. Ecco allora che la Juventus starebbe pensando ad una cessione del centrocampista che potrebbe garantire un discreto tesoretto alla società di corso Galileo Ferraris. Il tutto ovviamente tenendo conto della volontà del calciatore che dal canto suo ha le idee molto chiare, e vuole restare alla Juventus

Juventue, quale sarà il futuro di Claudio Marchisio

Claudio Marchisio infatti ha ancora una volta ribadito quella che è la sua volontà in chiave calciomercato. Il "principino" vuole continuare la sua avventura in bianconero anche se i matrimoni si fanno in due e sarà dunque fondamentale l'incontro con i vertici della Vecchia Signora dopo le vacanze: "Tante voci su un mio addio? Io spero di rimanere – Ha dichiarato in un'intervista a Sportmediaset -Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista. Io spero di rimanere, poi vedremo". A tal proposito ecco anche la chiusura perentoria ai club della MLS a stelle e strisce che lo avrebbero cercato a più riprese: "No, io voglio giocare qui e vorrei rimanere alla Juve. Con altre squadre nessun contatto, nulla di concreto".

in foto: Foto Sofascore.com

Perché la Juventus potrebbe cedere Marchisio sul calciomercato

Marchisio vuole restare alla Juventus, ma tra il dire e il fare bisogna fare i conti con i piani del club e di Massimiliano Allegri. L'allenatore già nella scorsa stagione ha concesso pochissimo spazio al giocatore che, con l'arrivo di Emre Can rischia di mettere nelle gambe ancora meno minuti. Senza contare che le mosse in entrata dei bianconeri potrebbero non essere finite: dopo i Mondiali arriverà l'assalto a Milinkovic-Savic che potrebbe anche comportare un "sacrificio" Pjanic. Attenzione dunque alla posizione di Marchisio che potrebbe essere ceduto, come altri due compagni di reparto, ovvero Sturaro e Mandragora.