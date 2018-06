Giro di vite nel calciomercato della Juventus. Marotta e Paratici hanno deciso di chiudere le trattative in corso, cercando di formalizzare quanto i rumor di calciomercato stanno raccontando da diverse settimane. Così, ecco che l'affare Cancelo sta prendendo sempre più consistenza, si lavora sempre più in modo serrato su Godin e spunta anche un interesse confermato per Martial. Il tutto, ovviamente, sotto la supervisione attenta di mister Allegri.

Chi parte e chi arriva

La nuova Juventus avrà la difesa ritoccata per tre quarti. La svolta sta arrivando in queste ore con partenze e arrivi interessantissimi che daranno ad Allegri una rosa arretrata tutta da valorizzare e ottimizzare. E' in arrivo Cancelo, esterno cel Valencia non riscattato dall'Inter, e Godin, uruguagio di sostanza ed esperienza. In partenza? Rugani, Lichtsteiner e Benatia.

Non solo difesa, ma anche altri reparti sono sotto la lente di ingrandimento ed ecco spuntare un vivo interesse per un giocatore in particolare, Martial, considerato da Allegri un profilo perfetto multifunzione in mediana. Un affare nato negli ultimi giorni ma che sembrerebbe già avviato verso la conclusione positiva.

L'affare Cancelo: 40 milioni in tre rate

Tornando alla difesa, Cancelo è l'acquisto mirato e voluto. Il laterale destro portoghese, 24 anni, dopo un'ottima stagione all'Inter, ha ottenuto il lasciapassare per vestire il biancoenro: 40 milioni di euro l'affare, andando a sostituire il partente Lichtsteiner. Tutto è definito e anche il Valencia è soddisfatto dall'operazione in tre rate: la prima da 15-17 milioni.

Cancelo al momento è in vacanza, ma ha sempre sperato di restare in Serie A, o con la maglia dell'Inter o con un'altra e quella dei campioni d'Italia al momento è la più prestigiosa. Il calciatore è atteso a Torino mercoledì per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà alla Juve fino al 2023.

Godin in, Benatia e Rugani out

Sempre in difesa ci sono larghe intese anche per le vie centrali: addio a Benatia (richiesto dal Marsiglia di Rudi Garcia) e Rugani (con il Chelsea che metterebbe sul piatto circa 30 milioni, proposta irrinunciabile). Così, ecco che la Juventus punta tutto su Diego Godìn, 32 anni, tutta esperienza e qualità. E' stato una colonna dell'Atletico Madrid di Simeone negli ultimi otto anni, ma adesso ha il contratto in scadenza nel 2019 e ha una clausola rescissoria di 20 milioni che la Juventus intende sfruttare.

Pressing su Martial

In mediana, un affare dell'ultima ora si sta concretizzando: Martial, tanto che in Inghilterra oramai danno l'affare per certo. Un giocatore di qualità per Allegri che potrebbe creare schemi diversi in fase di gara in corso. I bianconeri avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester United sulla base di 90 milioni di euro e ora starebbero discutendo con il calciatore per quanto riguarda la durata del contratto e l'ingaggio dalla prossima stagione.