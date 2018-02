Un pezzo alla volta, Massimiliano Allegri sta ritrovando tutti i suoi infortunati. In occasione del match con l'Atalanta, valevole per la 26esima giornata di campionato, il tecnico bianconero potrà infatti convocare Matuidi, Mandzukic e Howedes. Proprio il giocatore tedesco, molto sfortunato in questa prima esperienza italiana, ha parlato del suo ritorno in un'intervista pubblicata sul profilo ufficiale di Facebook del club campione d'Italia.

"Ora sto bene e sono molto contento, perché dopo più di due mesi sono tornato a disposizione – ha dichiarato il difensore – Sono venuto qui per giocare e sono dispiaciuto per tutti gli infortuni che ho avuto. Lo staff mi ha aiutato molto. Adesso voglio vincere il campionato e raggiungere tutti gli altri traguardi. Il Napoli? Sta facendo un'ottima stagione e sarà la partita più importante che giocheremo nel finale di stagione".

Il rapporto con i tifosi e con Allegri.

In attesa dello scontro diretto, che probabilmente dirà molto sulla volata finale per il tricolore, Howedes ha anche raccontato il suo impatto con Torino, con i compagni e con i tifosi: "Mi piace molto Torino, è vicina alle montagne e splende il sole anche se ci sono delle differenze con la mia città natale – ha continuato l'ex Schalke 04 – Lo stile di vita italiano mi piace molto e i tifosi della Juve sono fantastici. Il mio debutto contro il Crotone è andato bene ed è bellissimo giocare in questo stadio. Con i compagni tutto ok. Avere nello spogliatoio qualcuno che parla la tua lingua sicuramente aiuta".

Nella lunga intervista, Howedes ha anche raccontato del suo feeling con Massimiliano Allegri: "Ho un ottimo rapporto con lui, anche se abbiamo lavorato poco insieme a causa dei miei infortuni – ha concluso il bianconero – E' un allenatore che ha vinto molto con la Juventus in Italia e ha raggiunto due finali di Champions League. È un grande allenatore".