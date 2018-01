Se non fosse un campione del mondo, Benedikt Howedes sarebbe un oggetto misterioso. Il difensore ha giocato solo una partita con la maglia della Juventus, più di due mesi fa (contro il Crotone). In attesa di ritrovare in rosa l’ex dello Schalke Allegri è riuscito a trovare la coppia centrale. Benatia e Chiellini hanno blindato la porta di Szczesny che ha subito solo un gol nelle ultime nove partite. Ma Howedes, nonostante tutti questi problemi, resta un giocatore importante per la Juventus, che sta pensando di tenerlo in rosa anche l’anno prossimo.

C’è l’obbligo di presenze per Howedes.

Howedes fu preso in sordina la scorsa estate, arrivò già infortunato, ma purtroppo per lui i problemi fisici si sono seguiti e ciò ha complicato anche i piani per il futuro dello stesso giocatore che in automatico sarebbe diventato un giocatore della Juventus dopo 25 presenze stagionali. L’obbligo del riscatto per 13 milioni c’è al raggiungimento di quel traguardo, che però ora onestamente sembra difficile da ottenere. La Juventus è impiegata su tre fronti e se si qualificasse, come lo scorso anno, per le finali di Coppa Italia e Champions League, disputerebbe da qui a maggio ventotto partite. Howedes dovrebbe giocarne ventiquattro di partite per diventare a tutti gli effetti un giocatore juventino. I numeri non lo aiutano, d’altronde l’en plein è difficile anche per Higuain o Pjanic.

La trattativa con lo Schalke per Howedes.

Ma la conferma di Howedes non è legata comunque solo al raggiungimento delle venticinque presenze stagionali. Perché Marotta vorrebbe tenerlo in squadra e sfruttando i buoni rapporti con lo Schalke, che ha preso in prestito Pjaca, potrebbe trovare un accordo per Howedes con una cifra più bassa rispetto a quello che era previsto e cioè circa 5 milioni di euro, che andrebbero a sommarsi ai 3,5 già sborsati per il prestito oneroso.