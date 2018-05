Se lo scudetto prenderà nuovamente la strada per Torino, i tifosi bianconeri dovranno ringraziare soprattutto Gonzalo Higuain. Il gol con il quale l'argentino ha griffato la vittoria della Juventus a Milano, rischia infatti di avere un peso specifico in questa corsa scudetto che va ben al di là dei soliti tre punti. Intervistato dal canale tematico JTv, l'argentino ha candidamente ammesso di aver dato una spallata decisiva al campionato con la sua rete di San Siro.

"Avere ribaltato quel risultato è stato fondamentale per dare una "mazzata" al campionato – ha dichiarato il "Pipita" – Era fondamentale battere l'Inter e sapevamo che gli ultimi minuti a San Siro erano fondamentali per noi e per lo scudetto. Mancano quattro partite e queste hanno un peso differente dalle prime. Le vogliamo vincere tutte e vogliamo che questa sia una grande stagione".

Il gruppo e la spinta dei tifosi

Come già dimostrato in campionato e in Champions League, la forza della Juventus è soprattutto nel gruppo: "L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, contano l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo. Quella palla decisiva la sentivo e quando sei davvero convinto quello che immagini si può realizzare".

La prossima sfida sarà contro il Bologna: una partita che la vecchia signora non vuol prendere sotto gamba. Contro la squadra di Roberto Donadoni, oltre a Chiellini, Sturaro e De Sciglio, Allegri non potrà contare neanche su Mandzukic e Pjanic. La spinta decisiva verso il settimo titolo consecutivo, arriverà però dal popolo bianconero dell'Allianz Stadium: "Siamo sicuri che anche contro il Bologna i tifosi ci saranno vicini – ha concluso Higuain – Sapranno farci sentire tutto il loro appoggio, trasformando lo stadio in una bolgia".