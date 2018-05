Il rush finale non ammette distrazioni. Già troppe ce ne sono state tra Napoli e Inter e oramai, con il tricolore ad un passo è fondamentale non perdere altro terreno e gestire la situazione. Come spetta ai campioni in carica da sei stagioni a questa parte. Così anche Max Allegri proverà a dosare il dispendio di energie e a gestire le forze che ha in rosa, con un turn-over tra campionato e Coppa Italia.

Contro il Bologna potrebbero riposare diversi titolari, con la salvaguardia del risultato ovviamente, perché in caso di necessità tutti dovranno essere comunque disponibili. Anche in vista della partita più importante, quella che potrebbe garantire il double, la finale di Coppa Italia contro il Milan.

I cali con Napoli e Inter. In questo finale di stagione la condizione di alcuni bianconeri è in netto calo. Lo si è visto nella poca lucidità dei giocatori nelle sfide massacranti contro il Napoli a Torino e contro l'Inter a San Siro. Due partite che hanno asciugato energie fisiche e mentali, creando più di una difficoltà nella conquista del risultato e della gestione del gioco. Per questo, adesso Allegri varerà delle formazioni differenti rispetto al recente passato.

Tre stakanovisti. In particolare, ci sono tre giocatori bianconeri stakanovisti che hanno giocato più di tutti tra campionato e Coppe. Sono uno per reparto. In attacco c'è Gonzalo Higuain che è in cima alla classifica dei minuti giocati con 3.666 complessivi, seguito dal centrocampista Miralem Pjanic con 3.302 e poi nel reparto difensivo da Giorgio Chiellini con 3.172 minuti complessivi.

4 occasioni per il double. Le quattro partite da giocare (tre di campionato e una di Coppa Italia) sono da vincere per evitare sorprese sugli ultimi due obiettivi rimasti. In casa col Bologna i tre giocatori più utilizzati potrebbero dunque riposare ed entrare eventualmente in partita in corso. La rosa consente ad Allegri una vasta gamma di sostituzioni in ogni reparto per far recuperare energie importanti e chiudere la stagione col double