Il nome di Paulo Dybala è caldissimo oltremanica. Nelle ultime notizie di calciomercato sulle big della Premier League c'è l'interesse per il numero 10 della Juventus protagonista di un'annata altalenante. Dopo le indiscrezioni relative al possibile super scambio tra l'argentino e Salah, con tanto di conguaglio nelle casse del Liverpool, ecco che al tavolo delle pretendenti a Dybala spunta anche il Manchester City. Pep Guardiola infatti vorrebbe la Joya alla sua corte, per rinforzare ulteriormente il suo attacco.

Pep Guardiola vuole Paulo Dybala al Manchester City, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato relative alla Juventus raccontano dell'interesse del Manchester City per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pep Guardiola vorrebbe portare l'argentino alla sua corte, per aumentare ulteriormente il tasso tecnico del suo reparto offensivo, non del tutto soddisfatto delle prestazioni di Mahrez. A tal proposito l'allenatore spagnolo avrebbe inviato l'amministratore delegato dei Citizens, Soriano allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Juventus per osservare la prestazione dell'argentino.

Quanto vale Dybala per la Juventus e perché potrebbe partire

Al momento il futuro di Dybala alla Juventus a cui è legato da un contratto fino al 2022 non è in discussione. I bianconeri però potrebbero vacillare nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta super che permetterebbe poi di dare l'assalto ad un altro pezzo da 90. Il prezzo del suo cartellino si aggira su cifre vicine ai 120 milioni di euro. Una cifra importante che inevitabilmente "spaventa" anche le big come Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e appunto Manchester City, interessate alla Joya. A quest'ultimo poi bisognerebbe offrire un contratto su cifre superiori ai 7 milioni di euro, ovvero lo stipendio percepito attualmente alla Juventus.

Salah-Dybala e il possibile super scambio tra Juventus e Liverpool

Attenzione dunque all'asse di mercato Italia-Inghilterra per Dybala. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del possibile interesse della Juventus per Salah. I tabloid inglesi hanno parlato di un possibile super scambio tra i bianconeri e i Reds, con i primi che potrebbero sacrificare l'argentino pur di arrivare all'egiziano, mettendo sul piatto anche un conguaglio di 50 milioni di euro. Fantamercato? Lo scopriremo nelle prossime settimane.