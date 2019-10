Matthijs de Ligt fuori dalla formazione titolare. Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic esclusi dalla lista dei convocati. Una sorpresa: la prima, ma comprensibile considerato il momento dell'olandese che ha bisogno di tirare il fiato. Una conferma: la seconda, perché sia il Pipita sia il bosniaco sono reduci da acciacchi poco preoccupanti ma è meglio non rischiarli.

La lista dei convocati della Juventus per la gara col Genoa

In attacco si rivede Douglas Costa che potrebbe essere impiegato per uno spezzone di partita. Nel novero dei calciatori selezionati ci sono anche Ramsey a centrocampo e Mattia De Sciglio in difesa. Di seguito la lista completa:

portieri Szczesny, Buffon, Pinsoglio; difensori De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; centrocampisti Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; attaccanti Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Turnover annunciato nella formazione che ha in mente Maurizio Sarri. In difesa sarà Bonucci a fare coppia con Demiral. Attacco con Dybala e CR7, Bernardeschi dietro le punte. Il Genoa dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. In campo dal primo minuto Pandev e Kouamé alle spalle di Pinamonti.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala . All.: Sarri. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Douglas Costa, Higuain.

Genoa (3-4-2-1): I. Radu; Biraschi, Romero, C.Zapata; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Barreca; Pandev, Kouame; Pinamonti. All.: Motta. A disp.: Jandrei, Marchetti, Goldaniga, El Yamiq, Agudelo, Jagiello, Ankersen, Cassata, Gumus, Saponara, Sanabria.

Dove vedere Juventus-Genoa in tv

Juve-Genoa si gioca questa sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in esclusiva, in diretta per abbonati sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Sarà possibile anche vedere in streaming il match collegandosi alla piattaforma on-line Sky Go.