Dopo Cristiano Ronaldo, rimasto a casa a cercar tartufi nel weekend di Lecce-Juventus, anche un altro big della rosa bianconera sta per essere lasciato fuori. In occasione del turno infrasettimanale con il Genoa, Maurizio Sarri sarebbe infatti intenzionato a dare un po' di riposo a Matthijs de Ligt: tra i nuovi arrivati, quello che ha fino ad ora deluso maggiormente le attese del tecnico e della tifoseria.

Contro Pandev e compagni di fianco a Leonardo Bonucci ci sarà dunque Demiral e non l'olandese, che non ha ancora dimostrato di meritare i molti milioni investiti dal club campione d'Italia nella scorsa estate. Quello che è diventato il terzo bianconero più pagato della storia dopo Ronaldo e Higuain, è infatti ancora lontano dal suo standard abituale e deve ancor ambientarsi al meglio in un calcio totalmente diverso da quello dell'Eredivisie.

Gli errori dell'olandese

A pesare sulla scelta di Maurizio Sarri, e ad alimentare l'insoddisfazione del popolo juventino nei confronti del difensore, ci sono poi quelle sbavature e quegli errori che de Ligt ha commesso in questa prima parte di stagione. Il ‘mani' con l'Inter a San Siro, quello con il Bologna che il Var ha giudicato non punibile e l'ultimo decisivo a Lecce, sono macchie nel suo curriculum che saranno difficili da cancellare nel breve periodo. Specialmente se rimarrà in panchina a guardare i compagni.

La decisione di Sarri

Sull'argomento ha ovviamente speso parole importanti anche lo stesso Sarri: "Bonucci e de Ligt? Giocatori così spremuti hanno tutti bisogno di riposo – ha spiegato il mister in conferenza stampa – Però in difesa abbiamo bisogno di continuità e non posso tenere fuori entrambi". La scelta è così caduta sull'olandese. Una decisione facile da prendere, anche perché oggi come oggi è davvero difficile lasciar fuori Bonucci. Almeno finchè de Ligt non tornerà quello ammirato ad Amsterdam.