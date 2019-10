Le vittorie del Verona a Parma (decisiva la rete di Lazovic) e dell'Inter a Brescia (grazie al raddoppio siglato da Lukaku) hanno aperto la decima giornata di campionato. Il turno infrasettimanale vivrà il momento clou oggi, mercoledì 30 ottobre, con il big match in programma al San Paolo tra Napoli e Atalanta. Fischio d'inizio alle 19 e sarà come alzare il sipario rispetto agli altri match in calendario alle 21 tra cui Lazio-Torino e Juventus-Genoa. Udinese-Roma, Sassuolo-Fiorentina, Sampdoria-Lecce e Cagliari-Bologna completano il quadro nell'attesa di Milan-Spal (giovedì 31 ottobre ore 21).

Calcio in tv oggi 30 ottobre, dove vedere la Serie A

Cinque partite trasmesse in diretta tv e in esclusiva per abbonati su Sky. Gli utenti del network satellitare avranno anche la possibilità di assistere alla visione dell'incontro in streaming collegandosi alla piattaforma on-line Sky Go. Due invece le gare appannaggio di DAZN che verranno mandate in onda in Rete e di cui sarà possibile fruire da parte di quegli abbonati di Sky che hanno attivato l'offerta a partire dal 20 settembre scorso sintonizzandosi sul canale 209 (DAZN 1). Ecco qual è la ripartizione dettagliata della programmazione televisiva delle partite della decima giornata di Serie A in calendario oggi, 30 ottobre

Serie A, 10a giornata: orario e canali, dove vedere le partite su Sky

Riflettori puntati su Napoli, laddove le squadre di Ancelotti e Gasperini s'incontrano nella sfida di cartello della giornata. I nerazzurri arrivano al San Paolo in una posizione di classifica migliore: è il più classico scontro diretto per la Champions e per la corsa scudetto.

Napoli-Atalanta – ore 19.00 – Sky Sport Serie A (canali 202 e 249), Sky Sport (canale 251)

Sky Sport Serie A (canali 202 e 249), Sky Sport (canale 251) Juventus-Genoa – ore 21.00 – Sky Sport 1 (canale 251), Sky Sport (canale 252)

Sky Sport 1 (canale 251), Sky Sport (canale 252) Sassuolo-Fiorentina – ore 21.00 – Sky Sport Serie A (canali 202 e 249), Sky Sport (canale 255)

Sky Sport Serie A (canali 202 e 249), Sky Sport (canale 255) Cagliari-Bologna – ore 21.00 – Sky Sport (canali 253 satellite e 484 digitale terrestre)

Sky Sport (canali 253 satellite e 484 digitale terrestre) Sampdoria-Lecce – ore 21.00 – Sky Sport (canali 254 satellite e 485 su digitale terrestre)

Serie A, 10a giornata: orario e canali, dove vedere le partite su DAZN

Lazio-Torino e Udinese-Roma (entrambe alle ore 21.00) sono le partite trasmesse in streaming su DAZN. Per chi volesse assistere ai match su Sky dovrà collegarsi al canale 209 (DAZN 1) messo a disposizione degli utenti già abbonati al network satellitare

Dove vedere Milan-Spal, posticipo di giovedì 31 ottobre su Sky