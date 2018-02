Il ritorno in campo di Matuidi e Mandzukic, ha portato un po' di serenità nel quartier generale di Vinovo a pochi turni dalla partita decisiva contro il Tottenham. Se i tifosi possono rallegrarsi per il loro rientro nella sfida con l'Atalanta, Allegri non può però dire altrettanto. Il tecnico bianconero è infatti preoccupato per le condizioni di Federico Bernardeschi: fermo in infermeria, insieme a Gonzalo Higuain, da dopo la stracittadina.

Per l'ex attaccante della Fiorentina bisognerà aspettare ulteriori controlli medici, dopo il trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro rimediato nel derby contro il Torino. Come ha confermato anche lo staff medico bianconero, Bernardeschi sarà dunque visitato nei prossimi giorni e solo allora si conosceranno i tempi di recupero. Il rischio è quello di un'operazione, come ha confermato lo stesso Allegri: "Se la terapia conservativa avrà dato effetti, bene. Altrimenti decideranno se operarlo o no".

I preparativi per la trasferta di Wembley.

La sua assenza nel match di Wembley contro gli "Spurs" è ormai ufficiale. Allegri non avrà a disposizione Bernardeschi per la Champions League e neanche per la delicata trasferta con la Lazio del prossimo 3 marzo. Dalle parti di Vinovo la speranza è quella che il giocatore possa fermarsi "solo" per 15/20 giorni, ma la paura che la sua stagione sia arrivata ai titoli di coda è davvero molta.

Al di là dell'impegno dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta di Gasperini, la Juventus sta dunque pensando soprattutto al match europeo di Wembley. In occasione della trasferta inglese sarà molto difficile vedere in campo Mattia De Sciglio, ancora alle prese con il trauma distrattivo alla coscia sinistra. Howedes è ormai recuperato, Higuain scalpita per esserci, mentre Cuadrado si rivedrà probabilmente dopo la sosta.