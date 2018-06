Finalmente Emre Can. Dopo mesi di conferme, smentite, indiscrezioni e trattative il centrocampista tedesco è arrivato a Torino, pronto per le visite mediche e la firma che lo legherà alla Juventus. Operazione di calciomercato definita quella per l'ormai ex giocatore del Liverpool, pronto a rinforzare il reparto mediano della squadra di Massimiliano Allegri. grande entusiasmo all'esterno dello JMedical, dove circa un centinaio di tifosi hanno atteso quello che diventerà dopo Mattia Perin il secondo colpo di calciomercato della Juventus.

Emre Can alla Juventus, il calciatore è arrivato a Torino

Emre Can è atterrato a Torino questa mattina per chiudere l'operazione di calciomercato che lo legherà alla Juventus. Abito scuro, scarpe sportive e occhialini da sole per il classe 1994 reduce da ottime annate al Liverpool, apparso sereno e sorridente, e prestatosi alle classiche foto di rito sia all'aeroporto sia con alcuni fortunati sostenitori che hanno atteso il suo arrivo per ore. Grande accoglienza per lui da parte dei tifosi che aspettavano la formalizzazione dell'operazione di calciomercato da mesi.

Emre Can, visite mediche e firme con la Juventus

E' stata la stessa società bianconera ad ufficializzare il suo arrivo a Torino postando una foto di Emre Can all'aeroporto torinese, e poi il video del suo arrivo allo JMedical. Visite mediche di rito per il poderoso centrocampista che ha salutato tutti i presenti, prima di sottoporsi a tutti i test. Archiviate quelle che dovrebbero essere delle formalità, ecco la firma sul contratto che gli permetterà di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus

Calciomercato Juve, le cifre e l'ingaggio di Emre Can

Quello relativo ad Emre Can è un colpaccio di calciomercato per la Juventus, in stile Marotta. Il calciatore essendo in scadenza di contratto con il Liverpool si trasferisce in bianconero a parametro zero, ovvero senza che la Vecchia Signora debba sborsare un euro nelle casse dei Reds. Per convincere invece il classe 1994 ad accettare l'offerta della Vecchia Signora è stato messo sul piatto un contratto di 5 anni, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro più eventuali bonus (al Liverpool guadagnava poco meno di 4 milioni).

Come giocherà la Juventus 2018/2019 con Emre Can

Emre Can garantisce numerose soluzioni a Massimiliano Allegri. Basti pensare che il calciatore tedesco che in bianconero spera di riconquistare la nazionale tedesca, nel Liverpool si è adattato anche a giocare in corsia per un breve periodo. Ovviamente però il ruolo in cui si trova a suo agio è quello di centrocampista: nella nuova Juventus 2018/2019 potrebbe giocare sia "basso" in coppia con Pjanic (a meno di clamorose voci di cessione di quest'ultimo), o anche a 3 con Allegri che dovrebbe scegliere chi mettergli al fianco. La sua abilità anche nella fase di costruzione del gioco lo fa preferire a Matuidi e Khedira, senza dimenticare i suoi inserimenti offensivi. Attenzione però anche all'ipotesi legata ad un suo avanzamento, anche alla luce della sua abilità negli inserimenti che gli hanno permesso di realizzare dei gol di pregevole fattura.