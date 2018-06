Emre Can alla Juventus è cosa fatta. Il centrocampista tedesco del Liverpool è atteso a Torino per la giornata di giovedì, quando prenderà confidenza ufficialmente con l'ambiente bianconero: svolgerà le visite mediche poi firmerà il contratto che lo legherà alla ‘vecchia signora' per i prossimi cinque anni con un stipendio da 5 milioni netti a stagione (più bonus). Un investimento importante opzionato a gennaio, perfezionato e incoraggiato anche dalla formula del parametro zero che ha consentito ai campioni d'Italia di piazzare il primo, grande colpo di mercato della sessione estiva delle trattative battendo la concorrenza del Real Madrid, del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco.

Un jolly tattico. Così può essere definito Emre Can che per struttura fisica (è alto 1.84 m) e collocazione in mezzo al campo rappresenta un'utile risorsa soprattutto per un allenatore come Allegri che ama spesso mischiare le carte e le posizioni. Il neo-bianconero può giocare come mediano basso davanti alla difesa, nel ruolo di centrale oppure come mezz'ala. In difesa, all'occorrenza, sa farsi valere come terzino destro oppure nel cuor del reparto accanto a Chiellini. Caratteristiche che spiegano perché venga considerato una pedina universale.

Rimpianto del Bayern Monaco. Origine turca, naturalizzato tedesco, Emre Can ha fatto tutta la trafila delle Under della nazionale fino a quando nel 2015 non è arrivato il debutto nella selezione maggiore e nel 2016 non è stato convocato per l'Europeo in Francia. Al Mondiale non c'è ma resta nell'orbita della Germania. Karl Heinz Rummenigge ne parlò in maniera entusiasta definendolo "uno dei più grandi talenti del calcio tedesco" ma il Bayern Monaco, dopo averlo cresciuto nelle giovanili e avergli concesso il debutto in Bundesliga, lasciò che andasse altrove dal Leverkusen fino ad approdare alla Juventus passando per i Reds e la Premier League.