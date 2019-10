È bastato un suo guizzo a provocare il rigore che poi ha deciso la partita contro il Genoa. Nel momento più difficile, la Juventus si è dunque appoggiata ancora una volta al suo giocatore di maggior classe: Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha dicembre potrebbe alzare il suo sesto Pallone d'Oro, ha così tenuto lontano l'Inter dell'ex Antonio Conte e risolto una gara che si era maledettamente complicata.

Al termine della partita, mentre il popolo bianconero tornava a casa provato ma felice, l‘attaccante di Maurizio Sarri si è fatto avvicinare dai colleghi di Sky Sport: "Sono felice, abbiamo affrontato una gara difficile contro una squadra ben organizzata – ha dichiarato Cristiano Ronaldo – Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato fino alla fine, volevamo vincere. Anche oggi abbiamo creato occasioni, ora ci godiamo i tre punti".

Lo scherzo di Halloween

Il successo al fotofinish della Juventus, non è stato ovviamente digerito dall'Inter e dai suoi tifosi che sognavano di rimanere in vetta alla classifica di Serie A: "Nel finale c'era un po' d'ansia da parte nostra, sapevamo di essere secondi e del risultato dell'Inter – ha concluso Cristiano Ronaldo – Per noi loro sono uno stimolo, abbiamo creato tanto e meritato la vittoria". Ora per difendere quel punto che separa i campioni d'Italia dai nerazzurri, CR7 e compagni dovranno affrontare il derby: partita da sempre molto delicata, oggi più che mai vista la situazione del Torino.

In attesa di prepararsi per la stracittadina piemontese, il fenomeno di Funchal si è infine concesso un piccolo e divertente fuori programma alla Continassa. In occasione di Halloween, il portoghese ha fatto il suo ingresso al centro sportivo bianconero con maschera e costume e accompagnato dalla canzone ‘Thriller' di Michael Jackson. Il video, postato sul suo profilo Instagram, ha ovviamente subito raccolto centinaia di like.