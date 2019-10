Chi ha visto la gara tra Juventus e Genoa lo avrà certamente notato: la divisa con cui la squadra campione d'Italia in carica è scesa in campo ha visto il ritorno delle strisce bianconere sulla maglietta della Vecchia Signora. Ritorno al passato? Tutt'altro, visto le bande tendono a sfumare man mano verso il basso e ci sono inserti di verde e arancio.

Si tratta di un kit unico creato dalla Juventus in collaborazione con i brand Adidas e Palace, leader nel mondo skater: Oltre al ritorno alle strisce bianconere, sulla maglia compaiono anche l'arancione e il verde fluo con il marchio Adidas in verde fluo, così come il logo del club e il logo del main sponsor Jeep mentre è arancio il marchio Palace. Verdi sono anche i nomi e i numeri dei giocatori che molti hanno criticato sui social per la poca visibilità.

Il comunicato della Juve

Questa è la nota stampa apparsa sul sito della Juventus in merito alla maglia speciale in creata in collaborazione con i brand Adidas e Palace: