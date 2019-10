Quando Cristiano Ronaldo ha preso il pallone al minuto 95 Juventus-Genoa per battere il calcio di rigore, i pensieri di tanti tifosi della Juventus sono andati ad un episodio simile e tutt'altro che piacevole. Impossibile non pensare infatti a quando CR7 vestiva la casacca del Real Madrid e segnò proprio dal dischetto il gol dell'1-3 contro la Juventus nella Champions 2017-2018, eliminando i bianconeri dalla competizione. È stata proprio quella l'ultima volta in cui il bomber portoghese è andato a segno nei minuti di recupero con una squadra di club prima del pesantissimo gol vittoria ai rossoblu.

Cristiano Ronaldo è il gol decisivo su rigore in Juventus-Genoa nel recupero

"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare". Una frase che sembra fatta su misura per Cristiano Ronaldo che ancora una volta si è dimostrato glaciale, e capace di reggere la pressione in modo impeccabile nonostante una prestazione non brillantissima. Il bomber lusitano al minuto 95 di Juventus-Genoa, sul risultato di 1-1, si è preso la responsabilità di calciare un penalty che lui stesso si era guadagnato. Nessun tentennamento per CR7 che con freddezza ha battuto Radu regalando di fatto i 3 punti alla Juventus, che è tornata davanti all'Inter.

Ronaldo, l'ultimo gol nel recupero prima di Juventus-Genoa da avversario in Real-Juve

Emozioni a non finire per i tifosi della Juventus che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il grande spavento legato al possibile secondo pareggio consecutivo dopo quello di Lecce. Alla fine a risolvere i problemi bianconeri ci ha pensato ancora una volta Cristiano Ronaldo che dal dischetto è praticamente un cecchino, soprattutto quando il pallone "scotta". Proprio i sostenitori della Vecchia Signora, lo hanno imparato a proprie spese nella stagione 2017/2018: nella memorabile sfida Real-Juventus, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions, Ronaldo all'epoca in forza alle merengues, spense i sogni di remuntada bianconera segnando dal dischetto la rete dell'1-3 al minuto 97.

Come riportato dai dati Opta è proprio quello l'ultimo gol segnato con i club nei minuti di recupero, prima di Juventus-Genoa: "L'ultimo gol segnato con i club da Cristiano #Ronaldo nei minuti di recupero prima di oggi (95:16) era arrivato, sempre su calcio di rigore, in Real Madrid-Juventus dell'aprile 2018. Glaciale". Un ricordo che CR7 sta contribuendo a far svanire, a suon di gol con la maglia bianconera.