In attesa di novità di calciomercato sul possibile scambio Lukaku-Dybala, arrivano buone notizie per la Juventus dallo spogliatoio. La settimana di allenamenti dei bianconeri si chiude con il sorriso grazie al ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini. Il difensore che era stato costretto a saltare la tournée in Asia a causa di un problema al polpaccio, è completamente recuperato e ha lavorato insieme ai compagni

Come sta Giorgio Chiellini? Quali sono le condizioni dell'esperto difensore bianconero reduce dall'ennesimo problema muscolare al polpaccio? Buone notizie per la Juventus e Maurizio Sarri che tornerà a fare affidamento sul suo centrale. Questa la nota del club campione d'Italia sul completo recupero di Chiellini che ha ripreso a lavorare con i compagni nella giornata di oggi: "L'ultima giornata di allenamenti della settimana bianconera si chiude con un'ottima notizia: Giorgio Chiellini è infatti tornato in gruppo".

La Juventus ha poi fatto il punto sul lavoro svolto della squadra di Sarri che tornerà in campo lunedì: "Al mattino la squadra ha affrontato un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella. Domani Sarri concederà ai suoi una giornata di riposo. Si ritornerà in campo lunedì, per proseguire la marcia di avvicinamento alla prossima stagione.

Juventus, cosa succederà per i difensori sul mercato

Allarme rientrato dunque per Giorgio Chiellini che pochi giorni fa aveva fatto preoccupare la Juventus per l'ennesimo infortunio muscolare delle ultime stagioni. Ancora un problema al polpaccio per il capitano costretto ad alzare bandiera bianca, rinunciando alla tournée estiva in Asia. Un'occasione per il tecnico per ruotare al fianco di Bonucci, gli ultimi arrivati de Ligt e Demiral, e Daniele Rugani. Ora però Chiello ha recuperato la migliore condizione e per la Juventus sarà il tempo delle valutazioni di mercato: alla luce dei problemi fisici costanti di Chiellini, meglio mantenere tutti e 5 i centrali, oppure cederne uno? Di certo i bianconeri non sono disposti a fare sconti, soprattutto per Demiral e Rugani (con il secondo principale indiziato a lasciare i bianconeri, in caso di sfoltimento del reparto)