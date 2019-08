Ancora in stand-by l'affare con il Manchester United per cedere Paulo Dybala e avere, in cambio, Romelu Lulaku. Per la Juventus non ci sono problemi, la Joya è cedibile, l'accordo funziona, Maurizio Sarri sarebbe anche d'accordo, così come allenatore e vertici dei red devils. Manca solamente il lasciapassare dell'argentino che ha preso tempoi e sta meditando sulla situazione. Non è un problema di ingaggio o di motivazioni, si sta lavorando ai dettagli che dovrebbero convincere Paulo, come i diritti di immagine.

in foto: Dybala a caccia del gol perduto contro il Frosinone.

La proposta delloUnited: 11 milioni

I Red Devils hanno fatto subito sul serio davanti alla proposta della Juventus di trattare Dybala nell'afare Lukaku. Hanno presentato una prima e concreta offerta d'ingaggio: la Joya potrebbe guadagnare 11 milioni di euro a stagione, più bonus. Un discorso slegato dal discorso delle commissioni ma che dovrebbe coinvolgere anche i diritti d'immagine.

La causa da 40 milioni di euro

Il retroscena è infatti legato ad una situazione risalente nel lontano 2016 quando Dybala aveva ceduto lo sfruttamento dei propri diritti d'immagine alla Star Image, società maltese che se li era assicurati con un contratto decennale. Un accordo stracciato unilateralmente a distanza di un anno, nel 2017e che adesso sembra costringere il giocatore a saldare una penale per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

I dubbi di Paulo Dybala

Questo motivo frenerebbe lo United dal chiudere l'accordo con il giocatore e lo stesso Dybala non sarebbe del tutto convinto della scelta di Manchester ‘imposta' dalla Juventus per interessi esterni – sgarbo all'Inter e forzare la questione Icardi. Dunque, la Joya potrebbe anche rifiutare e restare in bianconero creando una nuova frizione in attacco dove c'è già il nodo Higuain da slegare.

Inter, diretta interessata tra Lukaku e Icardi

In tutto questo potrebbe essere nuovamente interessata l'Inter su un doppio fronte. Lukaku resterebbe ancora sul mercato e con il Manchester oramai in dirittura d'arrivo per doverlo cedere (il mercato in uscita in premier si chiude la prossima settimana), Oltrettutto sembra che Marotta abbia sondato la Juventus proprio per capire la questione Dybala-diritti d'immagine per capire se ci siano ripercussioni reali. Tutto porterebbe ad una riapertura coinvolgendo Icardi.