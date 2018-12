Come sta Juan Cuadrado? L'esterno colombiano della Juventus sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico o no? E' arrivato il verdetto sulle condizioni del jolly di Allegri che potrà proseguire la terapia per guarire dall'infortunio al ginocchio senza finire sotto i ferri. Una buona notizia dunque per i bianconeri, anche se i tempi di recupero per Cuadrado sono ancora incerti: è quasi impossibile però pensare ad un suo recupero prima della sosta invernale.

Infortunio Cuadrado, il colombiano non si sottoporrà ad intervento chirurgico

C'era grande attesa per il verdetto sulle condizioni di Juan Cuadrado in questa vigilia di Natale. L'esterno che deve fare i conti con un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro non dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Come spiegato dalla Juventus sul suo sito ufficiale: "il colombiano sta proseguendo con la terapia conservativa con qualche miglioramento e al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente". Per Cuadrado dunque continuerà anche durante le feste il trattamento personalizzato con la speranza di un repentino recupero.

Quando tornerà in campo Cuadrado con la Juventus

Se Cuadrado si fosse sottoposto ad un intervento chirurgico come accaduto a Joao Cancelo, probabilmente i tempi di recupero si sarebbero allungati. E' comunque da scongiurare, quasi certamente, la possibilità di un ritorno in campo in breve tempo. Il giocatore che non ha preso parte all'allenamento della squadra in vista del ‘boxing day' che vedrà i bianconeri impegnati contro l'Atalanta nel giorno di Santo Stefano, potrebbe tornare in campo dopo la sosta invernale saltando dunque anche la Supercoppa in programma contro il Milan il 16 gennaio

Cosa succede al calciomercato della Juventus

Adesso bisognerà capire cosa accadrà in casa Juventus in chiave calciomercato. Il rischio scongiurato di un intervento chirurgico per Cuadrado potrebbe dare il via libera alla cessione di Spinazzola in prestito. Tutto dipenderà anche da Massimiliano Allegri che dovrà valutare se l'ex atalantino potrà o meno essere utile alla causa nelle prossime settimane senza il colombiano.