Nel momento cruciale della stagione, Massimiliano Allegri perde una delle sue pedine più importanti: Juan Cuadrado. L'attaccante colombiano, fermo già da diverse settimane e assente anche contro il Chievo, ha avuto nelle ultime ore un consulto specialistico in Germania durante il quale gli è stata confermata la necessità di un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia.

I tempi di recupero dopo l'operazione.

Il giocatore di Allegri, andrà dunque sotto i ferri a Monaco di Baviera (probabilmente già nella giornata di domani) e dovrà poi aspettare almeno due/tre mesi per rivedere il campo. Per capire con più precisione i tempi di recupero, bisognerà però attendere il bollettino medico ufficiale che verrà diramato subito dopo l'intervento del colombiano.

Marotta molla la presa su Politano.

Nonostante la lunga assenza di Cuadrado, il tecnico campione d'Italia ha però smentito un eventuale arrivo nelle ultime ore di mercato. "Anche se Juan dovesse operarsi la squadra rimarrà comunque questa", aveva dichiarato Allegri prima del responso della visita del suo attaccante in Germania. Un'affermazione che però va in contrasto con il presunto contatto tra Beppe Marotta e Fabio Paratici con l'agente di Matteo Politano: da tutti individuato come possibile sostituto di Cuadrado.

Le partite che salta Cuadrado.

La faccenda della sua possibile sostituzione, è però l'ultimo dei problemi per lo sfortunato giocatore bianconero. L'infortunio, l'operazione e la lunga riabilitazione, costringeranno infatti Cuadrado a saltare diverse partite di campionato: Sassuolo, Fiorentina, Torino, Atalanta, Lazio, Udinese, Spal e Milan. Oltre al campionato, l'esterno della nazionale dei "Cafeteros" mancherà anche per le due semifinali con l'Atalanta in Coppa Italia e i due impegni con gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

Le scelte di Allegri.

Per un Cuadrado che esce, c'è però un Buffon che torna. Contro l'Atalanta in Coppa Italia, la vecchia signora avrà infatti ancora il suo portiere tra i pali e ritroverà dal primo minuto anche Giorgio Chiellini. Nel mezzo chance per Bentancur, mentre davanti, al posto di Cuadrado, ci sarà Bernardeschi con Higuain e Mandzukic a completare il tridente.