La sessione di calciomercato estivo ha ufficialmente aperto i battenti ma quasi tutte le società si erano già messe all’opera per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Così come ci ha ormai da tempo abituato anche la Juventus ha cominciato a muoversi con largo anticipo piazzando già i primi colpi e intavolando diverse trattative. Andiamo quindi a vedere qual è ad oggi lo stato dell’arte in casa bianconera per quel che riguarda il calciomercato.

Dopo Cancelo anche Darmian o Digne. Stop per Golovin, all-in su Milinkovic – Savic

Per la Juventus che continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione è arrivata la quarta ufficialità: dopo il portiere Mattia Perin (25 anni), il centravanti Andrea Favilli (21) ed Emre Can (24) è arrivato il crisma dell’ufficialità per l’ingaggio dal Valencia del terzino destro portoghese, lo scorso anno in prestito all’Inter, Joao Cancelo (24): agli spagnoli 40,4 milioni di euro pagabili in tre esercizi, mentre il calciatore ha firmato un quinquennale con ingaggio a crescere partendo da una base di 3 milioni netti a stagione compresi bonus. Nonostante l’arrivo di Cancelo si continua a monitorare il laterale Matteo Darmian (28) del Manchester United: la distanza tra i due club però rimane invariata con i Red Devils che chiedono 20 milioni di euro mentre i bianconeri non sono disposti a sborsare una cifra superiore ai 13 milioni. Ma si segue anche il terzino ex Roma Lucas Digne (24) pronto a lasciare il Barcellona dove non ha trovato molto spazio: per lui potrebbero bastare 14 milioni di euro.

Risolto il problema terzino la Juventus sembra aver mollato la presa per la stellina della Russia e del Cska Mosca Aleksandr Golovin (22): i bianconeri hanno alzato la propria offerta fino a 20 milioni più bonus per l’acquisto della mezzala russa avvicinando la richiesta del Cska da 25 milioni, ma l’offerta da 23 milioni del del Chelsea del russo Abramovich pare aver convinto l’amico e collega Evgenij Lennorovich Giner, presidente del Cska, con i piemontesi che non sembrano intenzionati a rilanciare dando vita a “sanguinose” aste. Intanto per la difesa sempre calda la pista che porta all’uruguayano Diego Godin (32) nel cui contratto con l’Atletico Madrid è presente una clausola da 20 milioni di euro: i Colchoneros hanno però appena presentato un’offerta di rinnovo al calciatore per blindarlo. Si continua a monitorare la situazione anche per il talentino olandese dell’Ajax Matthijs de Ligt (18) per il quale si pensa di offrire come contropartita l’attaccante Moise Kean (18) cercato lo scorso anno dai Lancieri. La chiave per quest’ultima operazione potrebbe essere dunque Mino Raiola, procuratore di entrambi i calciatori e in ottimi rapporti sia con l’Ajax che con la Juventus.

Continua l’assalto per quello che rimane il grande obiettivo bianconero per questa sessione di mercato, Sergej Milinkovic – Savic. Dopo una prima offerta da 70 milioni di euro rifiutata dalla Lazio (che valuta il calciatore tra i 120 e i 140 milioni di euro) Marotta e Paratici stanno studiando nuove formule per ammorbidire le richieste di Lotito e portare alla corte di Massimiliano Allegri il gioiellino serbo che andrebbe a completare un reparto che con dopo l’arrivo di Emre Can farebbe un ulteriore salto di qualità. A sbloccare la situazione potrebbero essere le contropartite tecniche con Rugani, Bentancur e Pjaca molto graditi dalle parti di Formello.

Da Alex Sandro a Rugani, da Benatia a Higuain: chi può partire?

Ancora lontane dalla definizione invece le possibili uscite in casa bianconera. Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Buffon (pronto a difendere i pali del Psg), Stephan Lichtsteiner (che si è accasato all’Arsenal) e Kwadwo Asamoah (andato all’Inter), sono altri 6 i calciatori appena laureatisi campioni d’Italia che potrebbero lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato. Certo di lasciare Torino il richiestissimo Stefano Sturaro (25): in Italia piace molto al Genoa, ma potrebbe finire all’estero: il Newcastle ha presentato una prima offerta di 12 milioni di euro alla Juventus che tuttavia pretende almeno 20 milioni di euro. Per il centrocampista sanremese c’è anche il West Ham. Potrebbe lasciare Torino anche il difensore marocchino Medhi Benatia (31): sul centrale classe ’87 in pole c’è Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, ma anche Arsenal e Borussia Dortmund sembrano essere interessate al capitano del Marocco. A breve si deciderà anche il futuro di Gonzalo Higuain (30) e Daniele Rugani (24): entrambi nella lista presentata da Maurizio Sarri al Chelsea che a breve dovrebbe prendere le redini dei Blues. L’offerta dei londinesi potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni complessivi e nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino dell’ex Alvaro Morata (25) ben contento di ritornare in bianconero.

Per quanto riguarda la questione legata alla possibile cessione di Alex Sandro (27): il Psg ha chiesto informazioni, la Juventus ha stabilito il prezzo intorno ai 60 milioni di euro ma attende la risposta del calciatore sull’offerta di rinnovo presentatagli. In questi ultimi giorni si sta parlando molto anche di un interesse del Barcellona per Miralem Pjanic (28) che lo acquisterebbe per rimpiazzare Andres Iniesta. Il club bianconero ha fissato tra gli 80 e i 100 milioni di euro il prezzo per l’ex Roma.

La Juventus però potrebbe fare cassa anche sfruttando i tanti giovani di proprietà sparsi per l’Italia e l’Europa che rientrano dai prestiti, alcuni dei quali sembrano avere un grande appeal e potrebbero rivelarsi un’ottima fonte di guadagno o divenire fondamentali pedine di scambio per abbassare la parte cash di alcune importanti trattative, quelle con Fiorentina e Lazio per Federico Chiesa e Sergej Milinkovic – Savic su tutte. Tra questi i più appetibili sono: il croato Marko Pjaca (23) vicinissimo alla cessione alla Fiorentina per 25 milioni bonus compresi (la Juventus manterrebbe il diritto di recompra), il centrocampista fresco di esordio con la Nazionale Rolando Mandragora (20) che dovrebbe finire all’Udinese per 20 milioni di euro con diritto di recompra in favore dei bianconeri, l’attaccante dell’Under 21 Alberto Cerri (22) per il quale il Cagliari ha offerto 10 milioni di euro, e il portiere appena rientrato dal prestito al Venezia Emil Audero (21) conteso da Parma, Sampdoria e la stessa Udinese, che invece dovrebbe portare nelle casse bianconere altri 8 milioni di euro.

Cosa serve: un terzino e un centrocampista per Allegri: Cancelo e Milinkovic – Savic le priorità

Con l’arrivo di Perin, Emre Can e Cancelo, a cui si aggiunge anche Caldara (24) le caselle lasciate vuote dagli svincolati sono state in gran parte colmate (da capire se Favilli rimarrà o sarà girato in prestito), anche se il grave infortunio di Spinazzola (25) costringe la Juventus a cercare sul mercato un altro terzino: si segue il colombiano del Psv Eindovhen Santiago Arias (26), rimane aperta la pista che porta a Matteo Darmian e si punta Lucas Digne del Barcellona. L’altro obiettivo di Marotta e Paratici per la prossima campagna acquisti sarà quello di rinforzare il centrocampo, con Emre Can ma non solo. I bianconeri dopo aver abbandonato l’asta per il centrocampista del Cska Mosca Aleksandr Golovin, puntano tutto sul serbo Sergej Milinkovic – Savic (23) della Lazio.

Come giocherebbe oggi

Al netto delle trattative che sono ancora in via di definizione ecco come giocherebbe oggi la Juventus di Massimiliano Allegri:

4-3-3: Szczęsny; CANCELO, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidì; Dybala, Higuain, Douglas Costa.