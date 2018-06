La sessione di calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio ma quasi tutte le società sono già all’opera per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Così come ci ha ormai da tempo abituato anche la Juventus ha cominciato a muoversi con largo anticipo piazzando già i primi colpi e intavolando diverse trattative. Andiamo quindi a vedere qual è ad oggi lo stato dell’arte in casa bianconera per quel che riguarda il calciomercato.

Prima offerta per Golovin. Venerdì arriva Emre Can

Per la Juventus che continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione è arrivata la seconda ufficialità: dopo il portiere Mattia Perin (25 anni), anche il centravanti Andrea Favilli (21) è infatti un nuovo giocatore bianconero. All’Ascoli 7,5 milioni di euro più 1,25 milioni di bonus. A breve arriverà anche il crisma dell’ufficialità per l’ingaggio del centrocampista in scadenza con il Liverpool Emre Can (24) che ha già salutato i Reds: il tedesco venerdì è atteso a Torino per sottoporsi alle visite mediche, dopo le quali firmerà un quadriennale da 6 milioni a stagione.

Si è complicata invece la trattativa con il Manchester United per il laterale Matteo Darmian (28): i Red Devils chiedono 18 milioni di euro mentre i bianconeri non sono disposti a sborsare una cifra superiore ai 13 milioni. I piemontesi inoltre continuano a trattare con il Valencia per il terzino destro portoghese rientrato dal prestito all’Inter Joao Cancelo (24): gli spagnoli però chiedono 40 milioni di euro cash e non sono interessati a contropartite tecniche, nei prossimi giorni in programma un nuovo incontro con il club spagnolo.

È arrivata la prima offerta anche per la stellina della Russia e del Cska Mosca Aleksandr Golovin (22): 15 milioni più bonus per l’acquisto della mezzala russa ricevendo una controproposta dal Cska che chiede 25 milioni. Intanto per la difesa si pensa anche al difensore tedesco Jerome Boateng (29) in rotta con il Bayern Monaco, mentre per la mediana l’ultima idea è Jack Wilshere (26), centrocampista inglese in scadenza al 30 giugno con l’Arsenal.

Da Alex Sandro a Marchisio, da Benatia a Higuain: chi può partire?

Ancora lontane dalla definizione invece le possibili uscite in casa bianconera. Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Buffon (pronto a difendere i pali del Psg), Stephan Lichtsteiner (che si è accasato all’Arsenal) e Kwadwo Asamoah (destinato all’Inter), sono altri 6 i calciatori appena laureatisi campioni d’Italia che potrebbero lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato. Quasi certo di lasciare Torino il richiestissimo Stefano Sturaro (25): in Italia piace molto al Genoa, ma potrebbe finire all’estero: rifiutata un offerta da 13 milioni di euro del Leicester, per il centrocampista sanremese si sono fatte sotto West Ham, Everton e i cinesi dello Shanghai Shenhua. Si deciderà dopo il Mondiale russo invece il futuro del difensore marocchino Medhi Benatia (31): sul centrale classe ’87 Olympique Marsiglia, Borussia Dortmund e Arsenal. Sempre dopo la Coppa del Mondo si deciderà anche il futuro di Gonzalo Higuain (30): qualora arrivasse un’offerta superiore ai 60 milioni di euro sarebbe presa in seria considerazione dalla dirigenza bianconera.

Per quanto riguarda la questione legata alla possibile cessione di Alex Sandro (27) e Mario Mandzukic (32): saranno gli stessi calciatori a decidere se continuare la propria avventura in bianconero o cambiare area qualora arrivassero offerte ritenute congrue dalla società piemontese. Potrebbe salutare la Juventus anche Claudio Marchisio (32) che, seppur non vorrebbe lasciare la squadra in cui ha sempre militato (ad eccezione dell’anno in cui è andato in prestito all’Empoli) fin dall’età di 8 anni, vorrebbe giocare di più rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni. Su di lui c’è un timido interesse del Monaco. Tante e allettanti dal punto di vista esclusivamente economico invece le ricche offerte che arrivano dalla Major League Soccer statunitense e dalla Cina per il Principino bianconero.

La Juventus però potrebbe fare cassa anche sfruttando i tanti giovani di proprietà sparsi per l’Italia e l’Europa che rientrano dai prestiti, alcuni dei quali sembrano avere un grande appeal e potrebbero rivelarsi un’ottima fonte di guadagno o divenire fondamentali pedine di scambio per abbassare la parte cash di alcune importanti trattative, quelle con Fiorentina e Lazio per Federico Chiesa e Sergej Milinkovic – Savic su tutte. Tra questi i più appetibili sono: il croato Marko Pjaca (23), che ha rifiutato l’eventuale passaggio a Valencia nell’operazione Cancelo, sul quale c’è proprio l’interesse della Fiorentina, il centrocampista fresco di esordio con la Nazionale Rolando Mandragora (20) che piace a mezza Serie A, soprattutto al Genoa, ma finito nel mirino del Monaco pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro, e l’attaccante dell’Under 21 Alberto Cerri (22) per il quale sono già state avviate due trattative con il Cagliari e con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Il Barcellona in pressing per Pjanic con 80 milioni

Secondo il Mundo Deportivo il nome in cima alla lista della spesa per il centrocampo è Miralem Pjanic che piace per le sue caratteristiche tattiche e l'esperienza internazionale. La Juventus finora ha fatto muro, cosa può smuoverla? Solo un’offerta da 80 milioni di euro, e magari l’inserimento nella trattativa del portoghese André Gomes.

Cosa serve: Cancelo e Milinkovic-Savic le priorità

Con l’arrivo di Perin, e quello prossimo di Emre Can, a cui si aggiunge anche Caldara (24) le caselle lasciate vuote dagli svincolati sono state in gran parte colmate (da capire se Favilli rimarrà o sarà girato in prestito), anche se il grave infortunio di Spinazzola (25) costringe la Juventus a cercare sul mercato due terzini, uno destro che possa fare il titolare e uno sinistro (o comunque che possa giocare su entrambe le fasce): in cima alla lista dei bianconeri al momento c’è, come detto, il portoghese Joao Cancelo (24), appena rientrato a Valencia dopo l’ottima stagione in prestito all’Inter, ma si segue anche il colombiano del Psv Eindovhen Santiago Arias (26) e rimane aperta la pista che porta a Matteo Darmian. Due di questi tre potrebbero arrivare alla corte di Massimiliano Allegri: nel caso dovessero arrivare sia Cancelo che Arias sarebbe De Sciglio ad essere dirottato sulla sinistra per fare il vice – Alex Sandro.

L’altro obiettivo di Marotta e Paratici per la prossima campagna acquisti sarà quello di rinforzare il centrocampo, con Emre Can ma non solo. I bianconeri adesso fanno sul serio per il centrocampista del Cska Mosca Aleksandr Golovin, e pensano a Wilshere dell’Arsenal che sarà disponibile a parametro zero. Il sogno rimane il serbo Sergej Milinkovic – Savic (23) della Lazio.

Come giocherebbe oggi

Al netto delle trattative che sono ancora in via di definizione ecco come giocherebbe oggi la Juventus di Massimiliano Allegri:

4-3-3: Szczęsny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidì; Dybala, Higuain, Douglas Costa.