Archiviato momentaneamente il campionato con la sofferta vittoria sulla Sampdoria prima della sosta in casa Juventus è tempo di concentrarsi sul mercato. Paratici e tutta la squadra mercato bianconera è infatti già a lavoro sia per l’imminente sessione di riparazione che prenderà ufficialmente il via il 3 gennaio che per la campagna di rinforzamento in vista della prossima stagione. Ecco nel dettaglio come si sta muovendo il club piemontese reduce dal record di punti in un girone d’andata di Serie A.

Le trattative calde per gennaio: si insiste per Ramsey guardando al futuro

Come da tradizione però la Juventus difficilmente interverrà pesantemente con grossi investimenti durante la sessione invernale di mercato nella quale potrebbe “regalare” a Massimiliano Allegri solamente un centrocampista. I dirigenti bianconeri stanno infatti lavorando per portare a Torino già a gennaio il gallese dell’Arsenal Aaron Ramsey (28 anni) in scadenza a giugno 2018 con i Gunners. La Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto un quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione per il giocatore che sembra gradire la destinazione, l’unico ostacolo (non proprio irrilevante) è rappresentato da Unai Emery che non sembra per nulla disposto a far partire il ragazzo già a gennaio.

Per giugno si monitorano anche le situazioni che riguardano il talentuoso trequartista colombiano James Rodriguez (27) che il Bayern Monaco potrebbe anche decidere di non riscattare dal Real Madrid e la stella spagnola Isco (26) finito ai margini del progetto con l’arrivo di Santiago Solari sulla panchina del club merengue. Si allontana invece il ritorno di Paul Pogba (25) che con l’addio di José Mourinho al Manchester United sembra aver deciso di restare a Old Trafford anche nella prossima stagione.

Oltre al colpo a centrocampo la Juventus come di consueto sta lavorando anche per il futuro provando ad aggiudicarsi uno dei giovani più promettenti del Sudamerica. I bianconeri infatti, in sinergia con la Sampdoria, stanno lavorando per accaparrarsi il giovanissimo difensore centrale del Boca Juniors Leonardo Balerdi (19). Per portare in Italia il talento argentino però i campioni d’Italia devono battere la concorrenza del Barcellona e soprattutto del Borussia Dortmund che avrebbe già presentato un’offerta importante (12 milioni di euro) al club xeneizes.

Per lo stesso ruolo i piemontesi stanno pensando anche ad un altro giovane interessantissimo messosi in mostra in Ligue 1 con la maglia del Tolosa, si tratta di Jean-Clair Todibo (19), francese originario della Guiana che vanta già 10 presenze nel massimo campionato transalpino. Anche in questo caso la concorrenza è però serrata: oltre al “solito” Borussia Dortmund, sul classe ‘99 ci sono infatti anche il Lipsia e il Bayer Leverkusen.

Da Benatia a Kean: chi può partire?

In casa bianconera non guarda però soltanto entrate. Infatti sono soprattutto due i calciatori che potrebbero lasciare Torino nell’imminente sessione di calciomercato. Il difensore marocchino Mehdi Benatia (31) infatti vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa prima parte di stagione, per questo potrebbe decidere di accettare le lusinghe provenienti soprattutto dalla Bundesliga dove ha molti estimatori. A non essere però convinta è la Juventus che vorrebbe trattenere almeno fino a giugno il capitano del Marocco per avere il tempo di trovare un sostituto all’altezza che vada a prendere il posto in rosa lasciato libero da un’eventuale partenza del classe ‘87.

Più certa invece la partenza del “millenial” Moise Kean (18) che dato il grande affollamento nel reparto offensivo bianconero non è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio in questa prima metà di stagione: su di lui c’è forte l’interesse del Bologna alla ricerca di una punta. Dovrebbe invece rimanere in rosa il laterale sinistro Leonardo Spinazzola (24) che dopo aver recuperato dal brutto infortunio che lo aveva costretto a saltare l’intera preparazione attende ancora di esordire con la maglia dei campioni d’Italia.

Come giocherebbe oggi

Al netto delle trattative che sono ancora in via di definizione ecco come giocherebbe oggi la Juventus di Massimiliano Allegri: