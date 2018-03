Le strade che portano la Juventus verso i due principali obiettivi stagionali, si incrociano pericolosamente tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo. A poche ore dal sorteggio dei quarti di finale di Champions League, la dirigenza bianconera guarda al fitto calendario della squadra di Massimiliano Allegri e alle due date cerchiate in rosso: quella del 31 marzo e quella del 3 aprile. Prima della gara di andata contro il Real Madrid (a Torino, subito dopo Pasqua), i campioni d'Italia ospiteranno il Milan di Gattuso, nell'anticipo delle 20.45, soltanto 48 ore prima della sfida contro Cristiano Ronaldo e soci. Un impegno, quello contro i rossoneri, che rischia così di portar via energie per la missione europea, per il quale la dirigenza juventina starebbe pensando di chiedere uno spostamento di data e orario.

Le richieste della Juventus

Secondo indiscrezioni rilanciate da "Sport Mediaset", la Juventus vorrebbe infatti chiedere alla Lega Calcio l'anticipo a venerdì 30, sempre alle ore 20.45, oppure lo spostamento alle 12.30 sempre del 31 marzo. Nelle prossime ore, dunque, i vertici del calcio italiano potrebbero provare a rivedere il calendario e accontentare la società piemontese, anche se lo spostamento di questo big match è particolarmente difficile per due motivi: il venerdì richiesto dalla Juventus è quello santo prima di Pasqua e la collocazione nel "lunch match" del giorno successivo è una soluzione inedita e poco gradita al pubblico che dovrà raggiungere l'Allianz Stadium.

Il derby di Milano e quello di Madrid

Mentre lo stesso Milan, eliminato dall'Europa League, cerca di capire quando verrà recuperato il derby (probabile martedì 3 aprile alle ore 18:30, anche se il club rossonero spinge per il 25 aprile per riempire maggiormente lo stadio), anche il Real Madrid guarda ad un calendario particolarmente fitto. Nonostante i "Blancos" non abbiano più nulla da chiedere al campionato, tra la gara di andata e quella di ritorno con la Juventus Zidane e i suoi ragazzi saranno infatti impegnati nel derby contro l'Atletico Madrid al Santiago Bernabeu.