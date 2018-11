Non c'è due senza tre. Terzo infortunio in poche settimane per Sami Khedira. La sosta per gli impegni delle nazionali non si rivela particolarmente fortunata per la Juventus che dopo il ko di Bernardeschi e l'affaticamento muscolare di Pjanic deve registrare anche il nuovo problema fisico per il centrocampista tedesco. Cosa si è fatto Khedira? E quanto tempo rischia di stare fermo? A fare chiarezza per ora ci ha pensato il club bianconero con una nota sul suo sito ufficiale.

Cosa si è fatto Sami Khedira, nuovo infortunio per il centrocampista della Juventus

Brutte notizie dunque per Massimiliano Allegri. La Juventus attraverso un comunicato ha fatto chiarezza sulle condizioni di Sami Khedira alle prese con un nuovo infortunio. Il centrocampista tedesco che è rimasto a Torino, e si è allenato con gli altri giocatori non impegnati con le nazionali alla Continassa, ha riportato una "distorsione alla caviglia sinistra". Periodo di riposo forzato dunque per Khedira che inizierà approfittando dei due giorni liberi concessi alla squadra da Massimiliano Allegri.

Quali sono le condizioni di Khedira e quando tornerà in campo

Difficile al momento valutare con precisioni l'entità della distorsione alla caviglia di Sami Khedira. A tal proposito nel comunicato diramato dalla Juventus si legge che: "Khedira ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la Spal è in forte dubbio. Difficile dunque che il centrocampista tedesco potrà recuperare per la gara interna contro la formazione di Semplici in programma sabato 24 novembre alle ore 18.

Juventus, il punto sugli infortunati. Emergenza a centrocampo per la Spal

Lo stop di Khedira non è una buona notizia per Allegri in vista del ritorno in campo dopo gli impegni delle nazionali, con la Juventus che dovrà affrontare un periodo molto impegnativo. Dopo il match con la Spal, i bianconeri se la vedranno con Fiorentina, Inter, Torino, Roma, Atalanta, Sampdoria e Milan, il tutto intervallato dalle sfide di Champions contro Valencia e Young Boys. Per l'immediato emergenza a centrocampo, con Emre Can che tornerà a breve dopo l'operazione alla tiroide, e Pjanic e Khedira che potrebbero far fronte ad uno stop, così come il duttile Bernardeschi. Bentancur e Matuidi al momento sono gli unici che sembrano abili e arruolabili, seppur affaticati dalle parentesi con le nazionali. Ecco allora che per il calciomercato invernale potrebbe tornare caldo il nome di Arturo Vidal.