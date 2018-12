La sconfitta di Berna, per quanto ininfluente per il discorso Champions League, è già alle spalle. Ad aiutare la vecchia signora a dimenticare la serata svizzera, è arrivato il successo nel derby contro il Torino. Una vittoria per nulla semplice per i campioni d'Italia, che hanno dovuto faticare contro un avversario in palla: "La partita è stata equilibrata nel primo tempo a causa della loro pressione – ha spiegato Allegri a Sky – Loro sono poi calati e noi siamo cresciuti nella ripresa. Il gol era nell'aria e potevamo farne anche altri".

"E' stata una bella vittoria contro una squadra che ha fatto una buona gara. Devo fare i complimenti ai miei per l'interpretazione della partita e per la maturità che hanno dimostrato. Abbiamo aspettato il momento giusto per colpirli. Sono contento perché grazie a questo successo teniamo a distanza il Napoli, anche se la classifica vera la vedremo dopo Juventus-Sampdoria del 29 dicembre".

La rivale in Champions League

Avanti di questo passo, il titolo di campione d'inverno potrebbe anche arrivare in anticipo sulla fine del girone d'andata: "Dobbiamo fare un passo alla volta, ora ci attendono tre impegni difficili. Squadra condizionata dal ko in Europa? A Berna abbiamo giocato male, oggi invece non abbiamo rischiato niente. Non abbiamo preso gol e questo è importante. Rischiavamo di diventare una squadra presuntuosa, invece in alcuni momenti dobbiamo avere pazienza e riposare con una difesa giusta".

Nelle prossime ore la Juventus conoscerà quella che sarà la sua nuova rivale negli ottavi di finale di Champions League. Dall'urna di Nyon, potrebbe anche uscire un avversario particolarmente insidioso: "Vanno bene tutte, tanto in Champions League devi vincere e basta – ha concluso Allegri – Bisogna avere la fortuna di arrivare in grande condizione a marzo. Stiamo già crescendo, e quando le mie squadre crescono già da novembre è un buon segno".