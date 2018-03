La Juventus si gioca il suo futuro europeo sul terreno di Wembley. Dopo il pareggio dell'andata, i bianconeri sono chiamati all'impresa contro il Tottenham di Harry Kane: una delle tre squadre ancora imbattute in questa Champions League, insieme a Barcellona e Liverpool. Della difficoltà dell'impegno ne è ovviamente conscio anche Massimiliano Allegri, che ha esordito ricordando la figura di Davide Astori: "Lo porterò sempre con me, siamo cresciuti insieme calcisticamente – ha dichiarato il tecnico – Il silenzio è la cosa migliore e il pensiero va alla famiglia, soprattutto alla bambina che non avrà la fortuna di conoscere il padre. Questa è la cosa più dolorosa"

"Non so come giocherà il Tottenham, visto il risultato dell'andata hanno più pressione perché sono avvantaggiati – ha continuato – La partita di domani sera bisognerà vederla in maniera positiva, ci vorrà miglior qualità perché creano gioco e occasione, dovremo togliere al Tottenham un po' di possesso palla".

All'arrembaggio con Higuain e Dybala.

Tra i protagonisti della sfida di Wembley, ci saranno sicuramente Higuain e Dybala: "Giocano tutti e due – ha confermato Allegri – Higuain ha fatto degli allenamenti differenziati e da due giorni si allena con la squadra, è pronto a giocare così come Dybala che ha recuperato bene dopo la Lazio. È una partita talmente bella da giocare che si riesce a tirar fuori la prestazione anche senza la condizione fisica".

I recenti infortuni hanno però condizionato le scelte del mister livornese, costretto a fare a meno anche di Mandzukic: "Non avremo cambi dalla panchina quindi non bisogna andare ai supplementari, dovremo capire che quando ci sarà da difendere dovremo fare una buona difesa. Douglas Costa potrebbe giocare, magari tolgo un centrocampista. Replicare la partita di Monaco? È impossibile, ci sono giocatori con caratteristiche diverse. Ci vorrà maggior palleggio e maggior possesso palla, dovremo dividere la partita in due perché abbiamo meno contropiedisti rispetto a Monaco".

Le probabili formazioni.

Tottenham (4-2-3-1) Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Juventus (4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuain.