Gonzalo Higuain nel bene e nel male è stato il grande protagonista della gara di andata degli ottavi di Champions League tra Juventus e Tottenham. Il Pipita ha realizzato due gol nei primissimi minuti, ma ha mancato due volte la terza segnatura, di fatto è come se avesse mancato due matchpoint. Prima si è divorato un gol, poi ha fallito un rigore. Una situazione che un grande bomber come lui è abituato a gestire. L’infortunio alla caviglia è alle spalle e l’argentino guarda con fiducia al match di ritorno con gli ‘Spurs’.

Il Pipita carica la Juve

Higuain è pronto a ritornare al centro dell’attacco della Juventus. Allegri lo ha infatti convocato per il match di Champions. Il trentenne centravanti si è regolarmente allenato con la squadra e, dopo la seduta odierna prima di volare verso Londra, ha postato una foto sul suo profilo Instagram e ha caricato l’ambiente: “Sono molto felice di tornare ad allenarmi con la squadra…andiamo a prendere la qualificazione!! Forza ragazzi!!! Tutti insieme si può fare…!!”

Tottenham-Juventus

Il morale è alle stelle, la concentrazione sembra quella giusta per l’argentino che vuole con tutta la squadra continuare il percorso in Champions e vuole arrivare fino alla finale di Kiev. Ottenere la qualificazione non sarà semplice perché la Juve deve vincere o pareggiare dal 3-3 in su per giungere ai quarti di finale. Ma la Juventus ha l’esperienza dalla sua parte, i tanti grandi giocatori guidati da Allegri hanno rispetto a quelli del Tottenham l’abitudine a giocare partite così importanti.

Le scelte di Allegri per il Tottenham

Bisognerà vedere se Higuain partirà dal primo minuto. Non gioca da un paio di settimane il ‘Pipita’ che vuole sfidare ancora una volta Harry Kane, pure lui a segno nella gara di andata. L’infortunio di Mandzukic stravolge un po’ i piani del tecnico, che riproporrà il 4-3-3. Da capire se al centro dell’attacco ci sarà di nuovo Higuain o se il ‘Pipita’ verrà mandato in panchina e dall’inizio toccherà a Dybala. Un dubbio importante anche tra i pali, con Buffon e Szczesny che si giocano il posto.