Massimiliano Allegri può tirare il classico sospiro di sollievo. Le condizioni di Federico Bernardeschi e Douglas Costa sono meno gravi del previsto. I due esterni offensivi sono usciti acciaccati dall'ultimo match di Coppa Italia in casa dell'Atalanta: problema al polpaccio per il brasiliano, trauma al ginocchio per l'ex Viola. Escluso il rischio di lunghi stop per entrambi, alle prese con allenamenti personalizzati.

Infortuni Bernardeschi e Douglas Costa, le condizioni.

Federico Bernardeschi nel match d'andata delle semifinali di Coppa Italia ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio meno grave del previsto come confermato dal fatto che l'esterno ha lavorato anche oggi sul rettangolo di gioco seguendo uno speciale programma personalizzato. Per quanto riguarda Douglas Costa invece, il brasiliano che ha riportato una contusione al polpaccio sinistro all'Atleti Azzurri d'Italia, non è sceso in campo oggi ma ha svolto una seduta differenziata. Niente di grave per lui e filtra un certo ottimismo per il recupero

Tempi di recupero per Bernardeschi e Douglas Costa.

Dopo l'apprensione delle ore immediatamente successive di Atalanta-Juventus, c'è grande ottimismo per i due giocatori. Al momento il calciatore che potrebbe recuperare in tempi più brevi sembra Douglas Costa in vista della prossima partita casalinga contro il Sassuolo domenica 4 febbraio alle ore 15. Per Bernardeschi invece potrebbe essere necessario qualche giorno in più di riposo.

Juventus-Sassuolo, chi giocherà tra Bernardeschi e Douglas Costa.

Al momento le percentuali di vedere in campo Douglas Costa in Juventus-Sassuolo sono più alte rispetto a quelle di Bernardeschi che potrebbe essere lasciato a riposo. Allegri senza gli infortunati Dybala e Cuadrado, spera di recuperare il brasiliano che dovrebbe farcela a giocare nel tridente con Mandzukic e Higuain. La soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata a sorpresa da Alex Sandro, alzato ad esterno offensivo

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Matri, Politano.