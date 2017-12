Non c'è tempo per festeggiare dalle parti di Vinovo. Al centro sportivo bianconero, archiviati i tre punti contro l'Hellas, si guarda già al primo impegno del 2018: il quarto di finale di Coppa Italia contro i cugini del Torino. Mercoledi prossimo i campioni d'Italia sono infatti attesi dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la formazione granata: arrivata al "Derby della Mole" grazie al successo negli ottavi con la Roma.

Rientrata da Verona in nottata, la Juventus è scesa in campo anche stamane per l'ultimo allenamento dell'anno. Un appuntamento importante per Allegri ed il suo staff, soprattutto per testare la condizione degli infortunati. Dopo la rifinitura è stata la stessa società a comunicare ufficialmente lo stato di salute dei giocatori che non hanno preso parte alla trasferta scaligera.

Il comunicato della Juventus.

Dopo aver comunicato che "chi ha affrontato il Verona ieri ha sostenuto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è dedicato a esercizi di tecnica, possesso palla e alla partitella a campo ridotto", il club piemontese ha fatto il punto sui giocatori in dubbio per il derby: "Miralem Pjanic ha sostenuto l'intero allenamento con i compagni e Mattia De Sciglio ha svolto una parte della seduta con il gruppo, mentre Gigi Buffon, Juan Cuadrado e Benedict Howedes hanno continuato con il proprio programma di lavoro personalizzato".

Dei cinque giocatori in infermeria, Massimiliano Allegri recupererà sicuramente Miralem Pjanic. Il bosniaco, assente a Verona per l'affaticamento muscolare alla coscia destra della scorsa settimana, è dunque disponibile per la stracittadina di Tim Cup: match nel quale il tecnico darà spazio a qualche giocatore che ha giocato meno nelle ultime settimane. Tra questi anche Andrea Barzagli e Douglas Costa: in corsa per una maglia da titolare contro il Toro.