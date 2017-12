L'unica squadra a tenere il passo del Napoli è la Juventus di Paulo Dybala. Se i bianconeri tornato da Verona con tre punti fondamentali per la corsa scudetto, il merito è soprattutto dell'argentino che si è ritrovato nel momento più difficile della sua stagione. Intervistato da Premium nel dopo gara, Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione del suo numero dieci: "E' importante che sia tornato al gol – ha esordito il mister livornese – Siamo tutti contenti per lui e dopo la prima rete ha giocato anche meglio".

"La condizione psicologica è tutto nel calcio. Siamo contenti, anche se la squadra sa di non aver fatto una bella partita dopo aver cominciato bene il match. Abbiamo sbagliato tanto e rischiato di perdere i tre punti. Non possiamo permettercelo, anche per non perdere punti dal Napoli che sta facendo cose straordinarie".

Il futuro è della "Joya"

Dopo aver parlato di ciò che si aspetta dal 2018 ("Vogliamo rimanere in corsa per tutti gli obiettivi"), Massimiliano Allegri ha poi voluto dare un consiglio all'argentino: "Paulo e' cresciuto molto. Lui deve pensare solo al suo percorso senza ascoltare i paragoni che gli fanno male: Nei prossimi anni, insieme a Neymar, sarà tra i più forti al mondo. Ora ci sono Messi e Cristiano Ronaldo, ma il futuro è certamente suo. Non deve pensare a quello, ma a migliorarsi giorno per giorno, senza pensare alle ansie e ad altro".

Nella giornata nella quale Inter e Roma hanno rallentato, molti potrebbero pensare ad una corsa a due per lo scudetto. Allegri non è però di questo avviso: "Le altre non sono tagliate fuori perché ci sono ancora tantissime gare da giocare – ha concluso il tecnico – Vincere in trasferta non è mai facile e questo è per noi il momento decisivo del campionato. Ora noi dobbiamo guardare al Napoli, al momento davanti. Gioca un grande calcio ed è un grande avversario, ma noi siamo lì, pronti a superarlo. Abbiamo ancora 19 partite per farlo".