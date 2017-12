Poca ‘Joya’ negli ultimi mesi per Paulo Dybala, che dopo un inizio folgorante di campionato (10 gol nelle prime 4 partite) ne ha segnati una manciata negli ultimi tre mesi, è finito più di una volta in panchina ed è stato sferzato da Allegri, da Nedved e dal presidente Agnelli. Con il Verona finalmente tornerà dal primo minuto e proverà a segnare e a divertirsi, ma il suo futuro, fuori dal campo, non sembra tutto rose e fiori. Perché fuori dal rettangolo verde Dybala sta giocando una partita importante tra diritti d’immagine, tra lo storico agente che è stato liquidato e quello nuovo. In ballo tanti soldi, un ricco contratto, lo sponsor tecnico e naturalmente sullo sfondo c’è sempre il calciomercato.

Il fratello Mariano è il nuovo agente di Dybala.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ la situazione sarebbe abbastanza intricata e, in mezzo, tra il giocatore e la Juventus si è messo il fratello di Dybala, Mariano, che da settembre è il suo procuratore. Club e agente si stanno studiando e pensano entrambi al rinnovo del contratto.

La grana diritti d’immagine.

Ma non è semplice. Perché la Juventus vorrebbe accollarsi tutti i diritti d’immagine. La questione non è di poco conto e per questo la proposta non piace tanto ai Dybala. Ma la grana è grossa. Perché Dybala ha firmato un accordo da 5 milioni in 10 anni per i dritti d’immagine con il vecchio agente Triulzi, che aveva anche negoziato un contatto per un nuovo sponsor tecnico la Puma, che era pronta a subentrare alla Nike, che ha abbandonato lo scorso gennaio Dybala. Ma quel contratto non è mai stato riconosciuto dalla ‘Dybala and Friends’, e l’argentino gioca con scarpe senza marchio. Il caso è complicato, la battaglia legale è vicinissima.

Quanto costa Dybala.

La Juventus non considera più Dybala incedibile e davanti a una grande offerta non direbbe no alla cessione. Il prezzo sarebbe stato fissato in 150 milioni di euro. Il PSG ha già ascoltato il fratello Mariano che ai dirigenti del club francese avrebbe detto: “Io posso portarvi Paulo”. L’estate è lontana, ma la tela del mercato va tessuta sempre con largo anticipo.