Passata la tempesta Cristiano Ronaldo, la Juventus raccoglie i cocci e si prepara per la trasferta di Benevento: prossima fermata dei bianconeri, sulla strada che porta al tricolore. In attesa del ritorno al Bernabeu, dove per centrare la qualificazione alla semifinale di Champions League servirà un vero e proprio miracolo, l'obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di far quadrato intorno alla squadra e invogliare i suoi ragazzi al massimo impegno in campionato.

"Capisco la delusione. È giusta. Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo – ha twittato il tecnico juventino, a margine della sfida contro i campioni d'Europa – Nello sport e nella vita c’è chi dimostra di essere più bravo: lo si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui. Ora rialziamoci in fretta!".

Il tweet di Marchisio

Al di là di qualche sbavatura e probabilmente di alcuni errori di lettura del match, Buffon e compagni sono infatti esenti da particolari colpe. Contro questo Real Madrid, ma soprattutto contro un fenomeno straordinario come Cristiano Ronaldo, in pochi avrebbero potuto far meglio. Per evitare di dare troppa enfasi a chi ha invece criticato l'undici bianconero, Allegri ha così deciso di proteggere la squadra (e anche se stesso) attraverso un post ufficiale.

Il tecnico livornese non è stato però l'unico a sfogarsi sul popolare social network. Oltre a lui, anche Claudio Marchisio ha voluto scuotere l'ambiente bianconero e rimandare il verdetto al ritorno del Bernabeu. Il centrocampista della Juventus, rimasto in panchina per tutti i novata minuti, ha infatti pubblicato un post ad hoc: "Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi".