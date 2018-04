Come una mannaia che cala inesorabile. Ecco cosa è stata la rete in rovesciata segnata da Cristiano Ronaldo contro la Juventus. CR7, il ‘boia' che ha giustiziato i bianconeri all'Allianz Stadium', ha saltato a un altezza massima di 2.38 metri per colpire la palla col piede, grazie anche a uno stacco da terra di 1.41 metri. Sua la doppietta che in Champions – a Torino come a Cardiff – ha schiantato le ambizioni dei bianconeri e ipotecato la qualificazione alla semifinale. La gara di andata è stata nettamente appannaggio del Real Madrid, difficile ipotizzare un clamoroso ribaltone (qualcosa da Apocalisse) della ‘vecchia signora' al Bernabeu considerate le proporzioni del risultato (0-3).

Cristiano Ronaldo ha fatto un gol che resterà per sempre nella storia, peccato l'abbia fatto a noi – ha ammesso Andrea Barzagli nelle interviste del dopo gara -. Anche il nostro pubblico ha apprezzato. Il gesto tecnico è stato perfetto, stupendo. Ho sentito il rumore del pallone e mi ha impressionato. Quando fai una rovesciata spesso la prendi sporca, lui l'ha presa in maniera perfetta dando potenza al pallone.

Alle parole del difensore della Juventus, che nulla ha potuto per evitare il gol, si aggiungono quelle espresse in un post da Rosario Fiorello. Espressione altrettanto emblematica: "Ma che minchia gli vuoi dire a questo… #JuveReal ronaldo", ha scritto su Twitter il popolare anchorman a corredo della foto che immortala il bellissimo gesto atletico del campione portoghese.

Da che pianeta vieni? I titoli dedicati a CR7 dalla stampa internazionale

Il gol da antologia in rovesciata di Cristiano Ronaldo occupa tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi d'Europa: con una foto a tutta pagina lo spagnolo ‘Marca' definisce ‘Il Gol' quella rovesciata entrata di diritto nella storia del calcio internazionale e ha scandito il 3-0 conquistato dalle merengues nell'andata dei quarti di finale di Champions League. ‘Cristiano segna una rovesciata per la storia‘, si legge ancora. ‘Da che pianeta vieni?' ha aggiunto ‘As' puntando tutto sulle capacità da marziano del portoghese. Mentre il ‘Mundo Deportivo' – più vicino alle vicende blaugrana – si limita a raccontare come ‘geniale' il gesto tecnico dell'attaccante. ‘E' il migliore' titola a tutta pagina il quotodiano sportivo lusitano ‘A Bola'. ‘CR WOW', è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Soort. Il francese ‘L'Equipe' che definisce Ronaldo un giocatore ‘di un altro pianeta'.